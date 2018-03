Alessandra Amoroso a Verissimo | “Il 2018 è iniziato male…”

Alessandra Amoroso a Verissimo : “Questo 2018 è iniziato un po’ male” : La cantante Alessandra Amoroso parla del suo inizio 2018 in una nuova intervista a Verissimo “Questo 2018 è iniziato un po’ male“. A rivelarlo in una nuova intervista a Verissimo è Alessandra Amoroso. “Mia nonna – ha infatti detto la cantante salentina, durante le registrazioni della puntata, in onda sabato 24 marzo 2018 nel pomeriggio […] L'articolo Alessandra Amoroso a Verissimo: “Questo 2018 è ...

Alessandra Amoroso a Lecce contro il bullismo per la campagna Una vita da social della Polizia Postale : Alessandra Amoroso a Lecce contro il bullismo e il cyber-bullismo al fianco della Polizia Postale e delle Comunicazioni. La cantante salentina sarà ospite d'eccezione dell'incontro della Polizia Postale e delle Comunicazioni organizzato in Piazza Sant'Oronzo a Lecce, atteso per la giornata di oggi, giovedì 15 marzo. Sul Truck della Polizia Postale e delle Comunicazioni ci sarà anche la testimonial scelta per la città di Lecce a supporto ...

Nasce l’associazione benefica Big Family Onlus di Alessandra Amoroso prima del nuovo album nel 2018 : Big Family Onlus di Alessandra Amoroso è l'associazione benefica che sosterrà i progetti della cantante salentina al momento attivi e quelli che deciderà di supportare in futuro. Lo annuncia la stessa cantante a Roma, domenica 11 marzo, in occasione del raduno con i fan iscritti al suo Fan Club ufficiale. Non solo musica e divertimento ma anche cause benefiche e aiuto ai bisognosi: Big Family Onlus è la nuova associazione benefica che ...

Il nuovo album di Alessandra Amoroso “lascerà un’impronta”come Vivere a Colori - le prime dichiarazioni al Tg2 (video) : Il nuovo album di Alessandra Amoroso promette di eguagliare e superare il successo di Vivere a Colori. L'artista rilascia la prima intervista al Tg2 in occasione del raduno con i fan iscritti al Fan Club ufficiale che si è tenuto a Roma domenica 11 marzo. "Vivere a Colori ha lasciato una grande impronta molto positiva nel cuore della gente", ricorda Alessandra Amoroso che spera che il nuovo disco possa essere lo stesso e raggiungere il ...

Alessandra Amoroso in lacrime al raduno del fanclub ufficiale : “Chiedo rispetto” : Alessandra Amoroso in lacrime al raduno del fanclub ufficiale per un momento di riflessione profondo durante il quale invita i fan al rispetto. Ieri, domenica 11 marzo, a Roma, la cantante salentina ha incontrato i fan iscritti al suo fanclub ufficiale per trascorrere con loro alcune ore piacevoli in attesa delle prossime attività promozionali sul nuovo disco di inediti. Il rapporto che lega Alessandra Amoroso alla sua Big Family è sempre ...

Passame er sale - c’è neve su Roma : i commenti di Emma - Alessandra Amoroso e gli altri invadono il web : La neve su Roma ha mandato in tilt i cittadini Romani. Annunciata come quella del secolo, la nevicata che si è imbattuta sulla Capitale non ha mancato di suscitare l'entusiasmo di tutti i suoi avventori, compresi alcuni artisti che hanno voluto dare testimonianza delle condizioni meterelogiche della loro zona. A colpire è l'ironia di Luca Barbarossa, che ha voluto servirsi del suo ultimo brano in gara al Festival di Sanremo per descrivere il ...

Dopo la morte di Buddy - Alessandra Amoroso adotta un cane : “Sarà il mio nuovo bambino” : Ad appena due mesi dalla scomparsa del suo caro Buddy, Alessandra Amoroso adotta un cane che ha scelto tra gli ospiti del canile di Bitonto. I fan avevano partecipato al dolore per la perdita del suo amico a quattro zampe, che da poche ore ha un suo erede di colore bianco. L'artista sarebbe arrivata a lui grazie a un annuncio comparso sul web e pubblicato dal canile di Bitonto della Cooperativa Tasha. Alessandra Amoroso ha quindi ...

Alessandra Amoroso - è morto l’amato cane : ‘Abbiamo lottato tanto - ma non è bastato’ : Un duro colpo per Alessandra Amoroso. La cantante salentina lanciata da Amici piange sui social la scomparsa del suo cane Buddy, un fedele amico che negli anni anche i fan dell’artista avevano imparato a conoscere, come scrive lei stessa: Chi mi conosce sa di per certo che non è mio solito postare cose riguardanti il mio privato, lamentele, discussioni o cose del genere… ma penso, in cuor mio, che questa notizia riguarda anche un ...