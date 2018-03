ilfattoquotidiano

: Alberto Ongaro, addio allo scrittore gentiluomo che aveva fondato con Hugo Pratt l’albo a fumetti Asso di Picche… - Cascavel47 : Alberto Ongaro, addio allo scrittore gentiluomo che aveva fondato con Hugo Pratt l’albo a fumetti Asso di Picche… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Ci sono persone che arrivano e persone che appaiono. Era un tardo pomeriggio di novembre quando, scomparso questa mattina all’età di 92 anni, mi apparve tra le luci gialle del pontile del Lido, come se fosse lì da sempre, e ci incamminammo nella nebbia per il Gran Viale. Quando due che non si sono mai visti hanno un appuntamento, fu la prima cosa che mi disse, non si sa come, si riconoscono immediatamente. Invece quando qualcuno che aspettiamo è in ritardo, ci sembra di riconoscerlo in un sacco di volti sconosciuti, dissi io. E’ vero, assentì, e più temiamo che quella persona non venga, più ci sembra di vederla dappertutto. Queldall’aria assorta, intabarrato nella sciarpa di cammello, era il ragazzo che negli anni Quarantacona fumetti Asso di Picche, e poi sempre insieme asi era trasferito in Argentina; era ...