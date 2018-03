Albanese va Contromano

Antonio Albanese a Tv2000 presenta Contromano : “Sui migranti la penso come Papa Francesco” : presentando ‘Contromano’ il film che racconta la storia di una donna milanese che riportando un immigrato in africa cambia idea e converte il suo cuore, l’attore Antonio Albanese racconta a ‘Effetto Notte’: “Di alcuni passi del Papa condivido non ‘quasi tutto’, ma tutto. Addirittura in alcuni dei suoi discorsi sembra di sentire il soggetto di questo film, soprattutto quando parla di accoglienza e di abbandonare la diffidenza. Noi italiani ...

Cinema : Albanese in viaggio contromano tra razzismo e solidarietà (2) : (AdnKronos) – Diretto dallo stesso Albanese, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Andrea Salerno e Stefano Bises, con la collaborazione di Marco D’Ambrosio-Makkox e prodotto da Domenico Procacci per Fandango e Rai Cinema, il film esce nelle sale italiane il prossimo 29 marzo. Un road movie girato tra Milano e il Senegal che fa tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi ed esclusivi del Belpaese, partendo dall’idea ...

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “Contromano” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro (Antonio Albanese) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “Contromano” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro (Antonio Albanese) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

ANTONIO Albanese/ Torna al cinema con il film “Contromano” (Che tempo che fa) : Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera ci sarà anche ANTONIO ALBANESE. Il 29 marzo uscirà nei cinema il film “Contromano”, da lui diretto e interpretato(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:24:00 GMT)