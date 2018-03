Al via gli scrutini per i presidenti delle Camere. Cosa sapere : Oggi alle 10,30 l'Aula del Senato si riunirà per la prima volta. L'assemblea di Montecitorio è invece convocata per le 11. Due sedute che daranno il via ufficialmente alla XVIII legislatura. L'Aula di ...

Trump licenzia via Twitter il consigliere alla sicurezza nazionale McMaster - arriva il super-falco Bolton : Donald Trump continua il rimpasto della sua amministrazione annunciando licenziamenti e sostituzioni via Twitter: dopo il segretario di Stato Rex Tillerson, rimpiazzato con il capo della Cia Mike Pompeo, questa volta è toccato al consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster, sostituito con l'ex ambasciatore Usa all'Onu John Bolt."Ho il piacere di annunciare che, dal 9 aprile, l'ambasciatore John Bolton sarà il mio nuovo ...

Napoli. Controlli vendita di frutta e verdura in via Santa Teresa degli Scalzi : Gli Agenti della Polizia Municipale di Napoli delle Unità Operative Stella e Avvocata hanno effettuato un intervento congiunto per il

Sequestro Moro in via Fani - lapide imbrattata/ La figlia Maria Fida : "Lo stato fa finta da 40 anni" : Roma, Sequestro Moro in via Fani: scritta Br su lapide per la scorta. Figlio Ricci, 'figli dei brigatisti mi chiedono perdono'. Memoriale sfregiato.

Su Volare.tv la World Cup 2018 di Artistica e Ritmica. Il via - questo week end - con gli azzurri a Doha! : Gli abbonati quindi che hanno creduto al progetto federale potranno accedere a nuovi contenuti, seguendo live il circuito della Coppa del Mondo, già a partire da questo week end. Si incomincia, ...

USA respingono figlio dell'ex presidente dello Sri Lanka dopo viaggio in Russia - : Come raccontato dallo stesso Rajapaksa, i dipendenti della compagnia aerea Emirates Air a Mosca hanno dichiarato che non poteva partire per Houston, dal momento che le autorità statunitensi avevano ...

Maltempo Firenze : “Cadono gli alberi? Al via con il piano tagli” : “Gli incidenti di questi giorni sono pesantemente condizionati da Maltempo, vento, pioggia incessante e ci dimostrano che siamo sulla strada giusta nel nostro piano drastico di tagli e sostituzioni di alberi”. Lo ha detto oggi in Palazzo Vecchio il sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando i frequenti episodi di caduta di piante in città di queste settimane. “Nell’arco del mandato confermo l’obiettivo di ...

Alberto Angela - dopo 'Meraviglie' torna 'Ulisse' : viaggio fra Storia - scienza e futuro - TV/Radio - Spettacoli : Alessandro Magno, l'Andalusia, l'Inghilterra di Elisabetta, i luoghi di Manzoni e di I promessi sposi , e poi la scienza, il corpo e la mente. Alberto Angela torna in tv con la nuova stagione di ...

Presidenze Camere - domani si vota : il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s : Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s Continua a leggere

Marcegaglia : "No a via d'uscita legale da euro" : L'idea di prevedere una via d'uscita legale per i Paesi che intendano abbandonare l'euro, più efficiente dell'articolo 50 del Teu che comporta anche l'uscita dall'Ue, lanciata dal presidente dell'Ifo ...

Il Tar dà ragione al Comune - via gli animali del circo Medrano dalle Tagliate : Gli spettacoli in ogni caso, animali o no, ci saranno, assicurano i titolari, che però lanciano anche un appello al Comune per trovare un accordo. 'Abbiamo 90 lavoratori ha detto uno dei responsabili,...

Gand-Wevelgem 2018 : gli outsiders e le possibili sorprese. L’Italia ci prova con Elia Viviani : Si entra nel vivo con le Classiche del Nord. Prima Harelbeke, poi Gand-Wevelgem, che è in programma domenica: sulle pietre fiamminghe ci sono i primi antipasti di ciò che sarà la domenica di Pasqua con il Giro delle Fiandre. La sfida il 25 marzo sarà sicuramente quella annunciata tra Peter Sagan e Greg Van Avermaet, che sono i due campioni uscenti. Ma, con una condizione non al top dei due favoriti, e con una corsa che magari potrebbe essere ...

viareggio Cup - sasso dagli spalti contro terzino dell'Empoli : ferito : Come racconta la Gazzetta dello Sport , durante il derby fra le selezioni giovanili delle due gloriose società toscane la tensione è salita al punto tale che al fischio finale è scoppiata una lite ...