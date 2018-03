Al “Teatro Tognazzi” di Velletri il 25 marzo la data zero dello spettacolo “La

bumbimediapress

(Di venerdì 23 marzo 2018) «Sono nata il ventuno a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta». Così scriveva Alda Merini, la poetessa della pazzia fin troppo inflazionata, ridotta a diventare un simbolo anche per chi non l’ha compresa fino in fondo. Ma restano i messaggi della poesia, che talvolta trova nella musica e …