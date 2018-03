Al centro degli acquisti Salini Impregilo

"Rispettare volontà degli elettori. Ora M5S e centrodestra chiamati a governare" : "Il nostro punto di riferimento non possono che essere le espressioni della volontà popolare che sono scaturite dal voto" che ha prodotto "un balzo in avanti clamoroso" del Movimento 5 Stelle e della coalizione di centrodestra, "candidati oggi a governare il paese", e "una pesante sconfitta" per il Pd, "spinto all'opposizione". Il voto del 4 marzo dimostra "quanto poco avesse convinto l'autoesaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi ...

Presidenze Camere - domani si vota : il centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l'assemblea degli eletti M5s

Al centro degli acquisti Biesse : Brillante rialzo per la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,58%. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Al centro degli acquisti Mondadori : Seduta decisamente positiva per il gruppo editoriale , che tratta in rialzo del 3,90%. L'andamento di Mondadori nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Al centro degli acquisti Piaggio : Grande giornata per la big delle due ruote , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,45%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piaggio evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

centrosinistra - il piano degli anti-Renzi : 'Governo con M5S e Leu'. Ma Matteo : i numeri li ho io : L'ipotesi che circola nei meandri dei Palazzi della politica, dalle parti del Nazareno, ma non nelle stanze della maggioranza renziana, è che a urne chiuse e a schede contate si arrivi alla fine a ...

Al centro degli acquisti Burberry : Grande giornata per la maison del lusso inglese , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,39%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Burberry evidenzia un andamento più marcato ...

Lo sviluppo al centro degli eventi elettorali odierni nel Brindisino : ... promuovendo il lavoro sinergico tra le imprese, la pubblica amministrazione e il mondo universitario, coinvolgendo le attività economiche del territorio e le start up innovative'. 'Per quanto ...

Al centro degli acquisti Ferragamo : Seduta decisamente positiva per la maison del lusso , che tratta in rialzo del 4,59%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore Ferragamo ...

Pisa - tensione in centro per il comizio di Salvini. La polizia carica il corteo degli antagonisti : La polizia ha fatto una prima carica di alleggerimento per allontanare i manifestanti dei centri sociali e dell’area antagonista che si avvicinavano troppo al comizio di Salvini. Pietre, bastoni e bottiglie di vetro sono state lanciate contro la polizia in assetto antisommossa. Secondo le prime informazioni un manifestante sarebbe stato portato in questura. Il corteo, al momento, si è sciolto ma non è detto che i manifestanti stiano ...

Al centro degli acquisti Cimarex Energy : Grande giornata per Cimarex Energy , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,34%. Lo scenario su base settimanale di Cimarex Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Al centro degli acquisti Rai Way : Protagonista Rai Way , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,97%. La tendenza ad una settimana di Rai Way è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento ...

Al centro degli acquisti Ratti : Effervescente la big italiana del tessile , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,50%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ratti evidenzia un andamento più ...

Claudio Baglioni : “Sanremo 2019? No - grazie. Fieri degli ascolti grazie alle canzoni italiane al centro” : Sanremo 2018, conferenza stampa di sabato 10 febbraio. Ecco le dichiarazioni del cast (direttore di Rai1, direttore artistico e conduttori). Angelo Teodoli, direttore di Rai1, sottolinea gli ottimi ascolti di Sanremo 2018 Angelo Teodoli (direttore di Rai1): “Il Festival di Sanremo fa poker di ascolti. La media delle prime quattro serate è di 10 milioni 605 mila spettatori […] L'articolo Claudio Baglioni: “Sanremo 2019? No, ...