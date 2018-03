Al Bano alla cantante Ylenia Aquilone | «Quel nome | lo stesso di mia figlia»

Video Futura di Lucio Dalla alle Blind Audition con Aurelio Fierro - figlio d’arte noto ad Al Bano : La Blind Audition con Aurelio Fierro è particolarmente sorprendente. Il cantante campano è figlio d'arte, anzi, nipote d'arte. Aurelio Fierro junior è il nipote del già noto Aurelio Fierro, cantante ed attore conosciuto in tutto il mondo, conoscenza diretta del coach Al Bano. Cristina Scabbia si dice molto indecisa per la Blind Audition con Aurelio Fierro che presenta Futura di Lucio Dalla. L'interpretazione è stata buona ma si chiede come ...

Al Bano e Romina Power nonni/ La figlia Cristel è incinta : un momento di pausa dalla "crisi" per Carrisi : Al Bano Carrisi e Romina Power nonni, Cristel è incinta e aspetta il primo figlio: “E' un maschietto e arriverà a maggio, sarà per lui un nonno magico”, le dichiarazioni del cantante.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:18:00 GMT)

Loredana Lecciso balla a Domenica Live/ Ma Barbara d’Urso indagherà su Al Bano e Romina Power? : Loredana Lecciso ospite a Domenica Live da Barbara d'Urso: dopo aver annunciato il nuovo impegno lavorativo in teatro, la compagna di Al Bano danzerà in diretta?(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:06:00 GMT)

“Inizia così la mia nuova vita”. La svolta di Loredana Lecciso : dopo le vicissitudini sentimentali - ecco la decisione a sorpresa anticipata dalla solita Barbara D’Urso. Chissà cosa ne pensa Al Bano… : Una relazione che in queste ultime settimane aveva tenuto banco sulle testate di gossip, quella tra Al Bano e Loredana Lecciso, della quale non è ancora del tutto chiara la natura e che secondo alcune testate sarebbe arrivata al suo capolinea, dopo due figli insieme e un rapporto che sembrava poter resistere davvero a tutto. La reunion artistica con Romina Power aveva secondo molti fanno innervosire non poco l’esuberante Loredana, e ...

The Voice of Italy - J-Ax e Al Bano alla presentazione della quinta edizione : Torna The Voice of Italy. Coach per questa stagione J-Ax con Al Bano e Francesco Renga. Giunto alla quinta edizione, il talent made in Italy ha fatto le selezioni per gli aspiranti artisti attraverso ...

RuBano alcolici e minacciano di morte gli addetti alla vigilanza : Genova - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato due genovesi di 38 e 41 anni, responsabili del reato di rapina. I due uomini, senza fissa dimora stazionanti abitualmente nei pressi della Coop di ...

AlBanova - 25a perla : 0-2 alla Rinascita Vico : NAPOLI - Continua la stagione da sogno dell'Albanova. I biancoazzurri espugnano il Comunale di Carbonara di Nola, battendo a domicilio il Rus Vico col punteggio di 0 a 2 e i gol di Guglielmi e ...

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI/ Per il vice di MontalBano un’esperienza in pista (Ballando con le stelle) : CESARE BOCCI, attore maceratese che interpreta Mimì Augello nel commissario Montalbano, protagonista sulla pista di Rai 1 al fianco della ballerina ALESSANDRA TRIPOLI.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:00:00 GMT)

RuBano in abitazione di anziani - arrestate dalla polizia due rom del teramano : Teramo - All’alba di oggi, personale della Squadra Mobile, sezione reati contro il patrimonio, in collaborazione con la Squadra Mobile di Teramo e la sottosezione polizia Stradale di Pineto, ha arrestato due donne, di 48 e 43 anni e residenti in provincia di TERAMO, in esecuzione di due misure cautelari personali in regime di detenzione in carcere, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari dott. Mario Cervellino, su richiesta del Sostituto ...

Il calciatore si infortuna - gli ruBano palla e fanno gol : così scatta la rissa : Il fair play non è di casa tra i giocatori dell'Arsenal Tula squadra che milita nel campionato russo. Nei minuti finali della partita contro il Terek un avversario ha un problema fisico e si accascia ...

Addio al fair play : l'avversario si accascia a terra - gli ruBano palla e segnano : Un giocatore dell'Arsenal Tula ha approfittato dell'infortunio al ginocchio di un avversario dell'Akhmat Grozny per recuperare palla e mettere al centro. I compagni segnano il gol che decide la ...

“Indovina un po’ chi è incinta!?”. A Cellino San Marco si festeggia. I dissidi e i dissapori tra Romina - Al Bano e Loredana Lecciso forse troveranno il punto di arrivo. Di fronte a una buona novella gli animi si placano : “La famiglia si allarga” : Ultimamente sentiamo parlare di loro per fatti molto privati, ma che sono su tutte le pagine dei giornali. Al Bano e Romina separati, ma mai divisi e Loredana Lecciso sempre più infuriata per questa loro vicinanza. Ma in quel di Cellino San Marco non ci sono solo drammi e bufere, adesso una lieta novella sta mettendo pace nei cuori in tumulto. Secondo le ultime indiscrezioni le’ex coppia che ha fatto sognare gli italiani è in attesa ...

Serena Iansiti/ Il Commissario MontalBano - schierata dalla parte delle donne : "Il dialogo è importante" : Serena Iansiti è sicuramente promossa per il suo ruolo ne Il Commissario Montalbano ma anche per la sua vita personale, sempre schierata dalla parte delle donne contro la violenza(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 12:15:00 GMT)

Da Psycho a MontalBano - la settimana gialla tra cinema e musica : ... critico musicale Alberto Sironi, regista modera Sara Magnoli, giornalista e scrittrice GIOVEDI' 22 FEBBRAIO Ore 20.45 " Sala Consiliare Le chiavi del brivido: tra emozione e scienza Cristina ...