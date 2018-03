“Aiutatelo” Choc | a 2 anni lasciato lì | circondato dalla neve Il termometro a -16

caffeinamagazine

(Di venerdì 23 marzo 2018) Una foto che in queste ore sta facendo il giro del web, capace di colpire da sola gli utenti raccontando una storia assurda, drammatica. L’immagine di un bambinosolo, abbandonato all’aria aperta sotto temperature proibitive,dae ghiaccio, evidentemente in pericolo. Protagonista dello scatto un ragazzino di soltanto due, che come raccontato dal Sun era statofuorisua scuola, la porta chiusa e lui incapace di entrare. Intorno a lui, ilfaceva toccare i -15 gradi. A segnalare l’accaduto una donna che passava vicino alla struttura e che una volta notata la scena ha deciso di filmarla con il telefonino prima di denunciare i responsabili della scuola materna di Alexandrov, in Russia, mostrando agli agenti la clip come testimonianza di quanto accaduto. Inizialmente si era diffusa la notizia che il piccolo fosse ...