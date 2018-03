Uomini e Donne - Gianni Sperti e Giorgio Manetti : ora è guerra. Succede di tutto in studio. Trono over - gli scontri tra Tina e Gemma adesso passano in secondo piano : l’opinionista e il Gabbiano sono arrivati ai ferri corti : Gianni Sperti – Giorgio Manetti: è guerra aperta. l’opinionista, che al pari della sua collega, Tina Cipollari, con Gemma Galgani, non è mai stato tenero con il Gabbiano, ma adesso le accuse sono aumentate. Incoerenza e cattivo gusto: ecco perché Gianni ce l’ha con lui e, a ogni puntata del Trono over, fa di tutto per non nasconderlo. E Giorgio? Difficilmente replica, mai si espone. Di solito difeso da Tina, che lo spalleggia anche per ...

M5S e Forza Italia ai ferri corti : tutto azzerato - si va verso scheda bianca : Una girandola di vertici culminata con la riunione di tutti i capigruppo non basta a evitare, fino a tarda sera, l'evaporazione di ogni accordo sulle presidenze delle Camere. Troppi i nodi alla base ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : ANDRÉ e ROBERT ai ferri corti! : Una guerra ad alte temperature è in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Nelle prossime settimane, infatti, nelle cucine del Fürstenhof l’atmosfera si surriscalderà improvvisamente a causa di un conflitto tra i due “maghi dei fornelli”… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a inizio maggio! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: ROBERT diventa comproprietario del Fürstenhof Come vi ...

“Sono ai ferri corti”. D’Urso-Toffanin è rissa. Da tempo si vocifera di una strana rivalità tra le due conduttrici : “Sono donne di potere - saranno scintille”. Adesso Carmelita (che non ha peli sulla lingua) esce allo scoperto e dice come stanno le cose : tremano i muri : O la ami, o la odi ma un fatto è certo: Barbara D’Urso è la regina incontrastata della domenica. Da quando è iniziata la stagione di Domenica Live, la conduttrice non ha perso un colpo e il suo programma straccia tutti gli altri. Certo a dargli una mano ci si sono messe anche le sorelle Parodi, la Domenica In di Cristina non convince e nonostante gli sforzi di tirare su gli ascolti, i telespettatori continuano e preferire la concorrenza ...

Barbara D’Urso ai ferri corti con la Toffanin e Scotti? La verità : Silvia Toffanin e Gerry Scotti: frecciatine da Barbara D’Urso? Barbara D’Urso è uno dei personaggi televisivi più amati e allo stesso criticati. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si sa, o si ama o si odia ma, nonostante questo, rimane la punta di diamante di Mediaset. Onnipresente in televisione con i suoi salotti, Barbara D’Urso si prepara a condurre la quindicesima edizione Nip del Grande Fratello, in ...

Berlusconi e Salvini già ai ferri corti : "I 5 Stelle? Apro la porta... per cacciarli" : Silvio Berlusconi chiude ai 5 Stelle e apre al Pd. Nel complicato valzer del dopo elezioni, l'ex Cavaliere sconfessa la linea Salvini (che oggi ha respinto categoricamente l'ipotesi di coinvolgere nell'esecutivo...

Londra e Mosca ai ferri corti - sanzioni : 13.48 Mosca "non c'entra nulla" con l'avvelenamento dell'ex spia Skipral e di sua figlia,dice un portavoce del Cremlino,mentre Londra è pronta a sanzionare le attività russe nel Regno Unito:revoca della licenza alla Tv Russia Today, espulsione di diplomatici e boicottaggio dei mondiali di calcio sono le prime misure che la premier May potrebbe applicare con l'appoggio di Parigi e Berlino; Trump invita Mosca a chiarire. Mentre la premier May ...

Isola dei famosi : Franco e Simone ai ferri corti e momenti hot per l'Atzei Video : Playa Uva, Honduras: momenti di tensione all'Isola dei famosi [Video]. Franco Terlizzi e Simone Barbato sono, ormai ai ferri corti. L'ex pugile, parlando con Gaspare ed in confessionale avrebbe ammesso che tra lui e il 'mimo più famoso di Zelig' ci sarebbero delle incomprensioni insanabili. Terlizzi ha confidato 'non siamo più in sintonia, oramai e preferisco lasciare stare, evitare anche di guardarlo, e non arrabbiarmi'. Poi continua, 'non ho ...

DANIELE BOSSARI LASCIA L'ISOLA DEI FAMOSI 2018?/ Nuovo indizio : sarebbe ai ferri corti con Alessia Marcuzzi... : DANIELE BOSSARI LASCIA L'ISOLA dei FAMOSI 2018 in anticipo? Ultime notizie, il retroscena sul possibile abbandono al reality show di Canale Cinque dell'opinionista(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:21:00 GMT)

Isola dei famosi : Franco e Simone ai ferri corti e momenti hot per l'Atzei : Playa Uva, Honduras: momenti di tensione all'Isola dei famosi. Franco Terlizzi e Simone Barbato sono, ormai ai ferri corti. L'ex pugile, parlando con Gaspare ed in confessionale avrebbe ammesso che tra lui e il 'mimo più famoso di Zelig' ci sarebbero delle incomprensioni insanabili. Terlizzi ha confidato 'non siamo più in sintonia, oramai e preferisco lasciare stare, evitare anche di guardarlo, e non arrabbiarmi'. Poi continua, 'non ho nulla ...

E' ARRIVATA LA FELICITA' 2 / Orlando e Angelica ai ferri corti (Anticipazioni 13 marzo 2018) : È ARRIVATA la felicità 2, anticipazioni del 13 marzo 2018, in prima Tv su Rai1. nuovi colpi di scena nel rapporto tra Orlando e Angelica per colpa di un terzo incomodo?(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 22:42:00 GMT)

Spia russa e figlia avvelenati. Londra-Mosca ai ferri corti : 'Se emergessero delle responsabilità, mi riesce difficile immaginare che le nostre rappresentanze alla Coppa del Mondo di quest'estate possano andare avanti secondo la normale routine' ha aggiunto ...

Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari ai ferri corti? : L’Isola dei Famosi: clamoroso retroscena tra Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari Ieri sera è andata in onda la settima puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, e ci sono state tantissime polemiche. Difatti, dopo le accuse mosse da Craig Warwick nei giorni scorsi contro Franco Terlizzi, Alessia Marcuzzi ha voluto farli confrontare ieri sera in trasmissione. Un confronto accesissimo nel quale Terlizzi è sbottato, ...

“Alfredo non c’entra nulla”. Trono over : il vero motivo della rottura. Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono ai ferri corti - ma non c’entra nulla il terzo incomodo. Ora esce fuori quel motivo scomodo e scottante che nessuno si aspettava : E ancora non se ne esce: Gemma e Giorgio, un coacervo di intrighi e di passioni, di tira e molla inesauribili, ma adesso anche i diretti interessati si sono stancati, anche la dama e il cavaliere sono stanchi di soffrire. La loro storia, che qualche settimana fa sembrava avere una nuova possibilità, ora pare arrivata al capolinea in seguito alle dichiarazioni forti da parte di entrambi. Parole che hanno scatenato un gran polverone nei ...