Agenda dati macro e finanziari del 23 marzo

Sicilia : Razza - Agenda digitale aiuterà cittadini ad accedere ai propri dati sanitari (2) : (AdnKronos) - Per l'intera realizzazione di tutti gli obiettivi del Piano Strategico per la Salute, che seguiranno a quelli della fase 1, l'investimento calcolato è invece di 50 milioni. "Salute digitale significa una sanità più vicina ai cittadini che potranno finalmente essere informati in modo co

Sicilia : Razza - Agenda digitale aiuterà cittadini ad accedere ai propri dati sanitari : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - Il fascicolo sanitario elettronico "aiuterà il cittadino ad accedere ai propri dati sanitari da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento"; il Sovracup, Centro Unico di Prenotazione per le prestazioni sanitarie in tutta la Sicilia, "sostituirà i numeri verdi delle Asp". L

Sicilia : Razza - Agenda digitale aiuterà cittadini ad accedere ai propri dati sanitari : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – Il fascicolo sanitario elettronico “aiuterà il cittadino ad accedere ai propri dati sanitari da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento”; il Sovracup, Centro Unico di Prenotazione per le prestazioni sanitarie in tutta la Sicilia, “sostituirà i numeri verdi delle Asp”. L’implementazione dell’attuale anagrafe digitale “migliorerà la governance dell’assistenza ...

Agenda dati macro e finanziari del 22 gennaio : In avvio del forum, l'Fmi aggiornerà le proprie stime sull'economia mondiale. Questo è il vero appuntamento della seduta mentre in settimana quello da tenere in considerazione sarà la riunione della ...

Agenda dati macro e finanziari del 22 gennaio : In avvio del forum, l'Fmi aggiornerà le proprie stime sull'economia mondiale. Questo è il vero appuntamento della seduta mentre in settimana quello da tenere in considerazione sarà la riunione della ...

Agenda dati macro e finanziari del 22 gennaio : In avvio del forum, l'Fmi aggiornerà le proprie stime sull'economia mondiale. Questo è il vero appuntamento della seduta mentre in settimana quello da tenere in considerazione sarà la riunione della ...

Agenda dati macro e finanziari del 16 gennaio : Due soli dati significativi nel corso della seduta di oggi ed entrambi riguardano l'Europa: inflazione in Germania e Italia. Ovviamente, dato il peso sull'economia, il dato tedesco peserà più di quello del nostro Paese, soprattutto se le attese dovessero essere superate. In tal caso, si avrebbe un nuovo allungo del rapporto euro/dollaro con influenza ...