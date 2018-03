Addio United | Ibra è un calciatore dei Los Angeles Galaxy ' Era ora di cambiare'

Addio United - Ibra è un calciatore dei Los Angeles Galaxy : È ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ha firmato per i Los Angeles Galaxy. Lo ha annunciato lo stesso club sul suo profilo twitter postando un video con lo svedese con la maglia del club californiano che si ...

Real Madrid - aria di Addio per Bale : per Zidane non è titolare - ipotesi Manchester United : A Madrid è definivitamente scoppiato il caso Gareth Bale. Quelle che fino a qualche tempo fa erano considerate solo voci, stanno trovando conferma nelle scelte di Zidane. Con il tecnico francese non c’è mai stato grande feeling e, nonostante il gallese abbia pienamente recuperato dall’ultimo infortunio, anche con Cristiano Ronaldo non è partito titolare nel recupero di Liga con il Leganes. Così come nell’andata degli ottavi di ...

Mercato - Pogba e Bale meditano l Addio a United e Real possibile un clamoroso scambio in estate : ROMA " Esclusioni che fanno rumore e rapporti tutt'altro che idilliaci con i propri allenatori: il futuro di Paul Pogba e Gareth Bale potrebbe essere lontano da Manchester United e Real Madrid. In ...

Manchester United - tensioni con Mourinho : Pogba medita l'Addio : LONDRA , Inghilterra, - Si profila un secondo clamoroso divorzio tra il Manchester United e Paul Pogba , sempre più spesso lasciato in panchina da José Mourinho . L'ultima esclusione ieri sera a ...

Real Madrid-Ronaldo - aria d’Addio : CR7 vuole il Manchester United : Real Madrid-Ronaldo, aria d’addio: CR7 vuole il Manchester United Cristiano Ronaldo, ha intenzione di lasciare il club al termine di questa stagione Continua a leggere L'articolo Real Madrid-Ronaldo, aria d’addio: CR7 vuole il Manchester United sembra essere il primo su NewsGo.

Real Madrid - Cristiano Ronaldo scontento : pronto all'Addio per lo United : Ronaldo è il quinto calciatore più pagato al mondo, il suo contratto scadrà nel 2021, ma le cifre percepite sono lontane da quelle di Messi e dello stesso Neymar.