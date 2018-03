“Addio | amico mio” Lutto nel calcio | Maradona in lacrime Campione | modello e simbolo

caffeinamagazine

(Di venerdì 23 marzo 2018) Genio e sregolatezza. Un po’ George Best (con più capelli), un po’ Diego(con molto meno genio). Eppure i tifosi lo amavano. Lo chiamavano il “pazzo” per quella sua voglia di essere sempre fuori gli schemi, sempre sopra le righe, in campo e fuori. E pure stavolta non è stato da meno. A 64 anni il cancro se l’è portato via, dopo una lunga lotta durante la quale mai ha chinato la testa. “Un grande perdita” scrive Diego, che di René Houseman era fan e tifoso. Lui, uno degli eroi del mondiale dei militari, vinto a Buenos Aires in quel 1978 di gloria insudiciata dallee dalla vergogna dei desaparecidos, contro l’Olanda di Cruijff. La vittoria del Tango contro iltotale, del romanticismo sul pallone senza anima del futuro, tutto gambe e polmoni. Di super Mario Kempes contro gli aironi del Mare del Nord che, dicevano, non gliela avrebbero fatto vedere. A ...