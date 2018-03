Abuso di posizione dominante | multa da 29 milioni di euro per Moby e Cin

Traghetti - multa Antitrust da 29 milioni alla Moby e alla Cin di Onorato : “Abuso posizione dominante nel trasporto merci” : L’Antitrust ha sanzionato Moby e Compagnia Italiana di Navigazione, società del gruppo Onorato, con un’ammenda di 29 milioni di euro per aver abusato della propria posizione dominante in tre direttrici di trasporto marittimo di merci tra la Sardegna e l’Italia continentale in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Ue. Nel corso dell’istruttoria, nata dalle segnalazioni delle società di logistica Trans Isole e ...

TIM/ Indagine dell’Antitrust per Abuso di posizione dominante. Domani il cda con possibili nomine : La Guardia di Finanza si è recata nella sede romana di Telecom Italia per coadiuvare l’Antitrust che sta svolgendo delle indagini per accertare l’eventuale abuso di posizione dominante(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:09:00 GMT)

La Commissione Europea sanziona Qualcomm per Abuso di posizione dominante : La Commissione Europea ha sanzionato pesantemente il chipmaker californiano Qualcomm, produttore dei chipset più utilizzati nel mondo Android ma non solo, per abuso di posizione dominante. In particolare il provvedimento riguarda i chipset LTE: Qualcomm avrebbe infatti pagato Apple per evitare che si rivolgesse alla concorrenza. L'articolo La Commissione Europea sanziona Qualcomm per abuso di posizione dominante è stato pubblicato per la prima ...

Stangata Ue su Qualcomm : multa da 1 miliardo per Abuso di posizione dominante : MILANO - Stangata da 997 milioni di euro per Qualcomm, accusata dalla Ue di aver abusato della sua posizione dominante pagando miliardi di dollari alla Apple affinché non si servisse da altri ...