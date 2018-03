A scuola con la Guardia di Finanza | Al via VI edizione Educazione e Legalità

Concorso scuola 2018 - proroga al 26 marzo per le domande : C’è tempo fino al 26 marzo alle ore 14 per presentare la domanda per il Concorso Scuola 2018 rivolto ai docenti abilitati per le scuole secondarie di II grado e l’insegnamento del sostegno (Leggi il bando). Dopo numerose segnalazioni da parte degli utenti e dei sindacati sul malfunzionamento della piattaforma Istanze online, il Miur ha deciso di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande per il primo Concorso Scuola ...

scuola - CoNaVinCoS contro le mancate assunzioni : ‘ecco cosa faremo’ : “Il Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016, semplicemente noto come CoNaVinCoS, si è riunito per decidere in merito alle azioni da intraprendere per affrontare e risolvere l’instabilità emersa dal piano assunzionale del concorso 2016, previsto dai decreti concorsuali DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016. Le condizioni di noi vincitori, apparentemente poco […] L'articolo Scuola, CoNaVinCoS contro le mancate ...

Ultime contratti statali 2018 - scuola : novità stipendi - nel 2019 si perde il 24% Video : Arrivano novita' sugli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali e dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo dei contratti 2018. Infatti, per oltre due terzi dei lavoratori del pubblico impiego, gli incrementi degli stipendi del nuovo contratto sara' solo per tutto il 2018. Dal 1° gennaio 2019 si arrivera' a perdere fino al 24 per cento di quanto incassato in più con gli aumenti del 2018. Il taglio dipende dall'elemento ...

Cosa c'entra la scuola Diaz con Giulio Regeni? Le accuse del pm di Genova - spiegate : Ma a chi si riferisce il pm? I riferimenti del magistrato - spiega il Fatto Quotidiano - sono da ricercare nei recenti articoli di cronaca. Come quello del 24 dicembre scorso, quando Gilberto ...

Cosa c'entra la scuola Diaz con Giulio Regeni? Le accuse del pm di Genova - spiegate : “I torturatori del G8 di Genova sono ai vertici della nostra polizia. Come possiamo dunque chiedere all’Egitto di consegnarci i torturatori di Giulio Regeni?” Parla con l’amaro in bocca Enrico Zucca, sostituto procuratore generale di Genova, intervenuto in un dibattito sulla vicenda del ricercatore italiano torturato e assassinato in Egitto il 3 febbraio del 2016. “L’11 ...

Rivoli crolla un controsoffitto nella scuola di fianco al Darwin : Un pannello di un controsoffitto è crollato ieri, durante una lezione, in una classe del istituto tecnico Romero, di Rivoli, la scuola che sorge accanto al Darwin dove il 22 novembre 2008 perse la ...

Domani mattina la chiesa Aragonese di Cagliari ospita la conferenza stampa di presentazione del progetto artistico 2018 della 'scuola d'Arte ... : Pensiamo dice Elisabetta Podda a manifestazioni e festival di spettacoli con giovani artisti diretti da registi di qualità e fama, internazionali e nazionali. Ma anche a stages e laboratori per le ...

Bimbi con carie vanno peggio a scuola : Nel mondo la carie colpisce circa il 60% dei bambini e ragazzi sotto i 16 anni , chi ne soffre ha quattro volte più probabilità di abbassare il proprio rendimento scolastico rispetto ai coetanei a ...

Teatro - la scuola La Bazzarra premiata al concorso nazionale Carlo Dapporto : TORRE DEL GRECO - La scuola di Teatro La Bazzarra premiata come vincitore assoluto al concorso nazionale Carlo Dapporto con lo spettacolo 'Cantata per la Festa dei Bambini morti di Mafia' dal testo di ...