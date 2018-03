A primavera i fiori si rivestono

Limone - sambuco e fiori freschi. La torta di Harry e Meghan sarà una " primavera " : Limone , sambuco , decorazioni di fiori freschi: sarà a tema primaverile la torta nuziale del principe Harry e della futura consorte Meghan Markle. L'appuntamento è per il 19 maggio 2018 e con l'avvicinarsi del royal wedding aumentano le indiscrezioni e Buckingham Palace ha preannunciato che la cerimonia "rispecchierà la personalità degli sposi".Da Kensington Palace giunge quest'ultimo curioso dettaglio. La torta ...

Sbocciano le fioriture ai Giardini di Sissi : una primavera ricca di appuntamenti per tutta la famiglia : Un calendario straordinario, ricco di appuntamenti per tutta la famiglia , quello di quest’anno ai Giardini di Castel Trauttmansdorff. Sarà la fioritura di oltre 300.000 bulbi, tra peonie, rododendri, tulipani e ciliegi, ad accogliere i visitatori che vorranno prendere parte alle esperienze sorprendenti, offerte dai Giardini di Sissi nel magico periodo primaverile. Si parte con lunedì 2 aprile 2018, il giorno di Pasquetta, con la Caccia al Tesoro ...

Benessere di primavera coi trattamenti a base di fiori : La bella stagione sboccia sulla pelle, con i trattamenti a base di fiori: rose, violette, gigli e orchidee in un profumatissimo bouquet di Benessere, per concedersi preziosi attimi di bellezza e relax. Rosa canina Oltre duemila piante di rose colorano il Romantik Hotel Oberwirt di Marlengo, sopra i tetti di Merano (BZ). La regina dei fiori è la profumata passione del patron dell’hotel Sepp Waldner, che le coltiva da tanti anni in più di 60 ...