A Messina una mostra sulla macchia mediterranea in Sicilia

La presidente del Consiglio Comunale di Messina - chiarisce la propria posizione sulle elezioni amministrative [Audio] : Intervistata dal giornalista Domenico Bertè , della Rtp-Radio televisione peloritana, , ha riferito di non credere ad una politica del centro destra basata sulla rinuncia ai simboli di Partito perchè ...

'Dio mi ha fatto uomo' : il tribunale di Messina dice sì al cambio di sesso : Grazie alla sentenza del tribunale di Messina, una giovane potrà abbracciare la sua vera identità. Da anni, ormai, la donna era seguita da uno psicoterapeuta e dal 2015 aveva iniziato una terapia ormonale, consolidandosi fino a diventare irremovibile la sua decisione di cambiare sesso. “Un episodio di straordinaria importanza”, così il suo avvocato definisce quanto accaduto nell’aula di tribunale, un episodio a cui, certo, bisognerà guardare da ...

Messina - truffava i genitori di una vittima della lupara bianca : 'Vostro figlio è vivo' - Ultime Notizie Flash : Arrestato un uomo che per anni ha truffato i genitori di una vittima della lupara bianca, facendogli credere che il figlio era ancora vivo e aveva bisogno di denaro

Ponte Messina : Moretti (Fondazione Fs) - non è una priorità : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "I collegamenti sono tutti benvenuti quando riescono a unire parti importanti del territorio e la Sicilia lo è sicuramente. Però, dovendo fare una gerarchia di interventi, direi 'facciamo prima quello che serve all'interno', semplicemente perché dei cinque milioni e me

Migrazioni degli uccelli nello Stretto di Messina : mappati oltre 110 mila transiti tra Scilla e Cariddi - svelati i segreti dell’avifauna [GALLERY] : 1/10 Credits: Michele Panuccio ...

Stretto di Messina : una “importante apertura” per la realizzazione del Ponte : Per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è stata rilevata una “importante apertura“: la Regione siciliana ritiene l’infrastruttura “fondamentale per garantire continuità territoriale e sviluppo all’isola e che va realizzata facendo contemporaneamente le altre infrastrutture di trasporto rapido e la viabilità delle aree interne, senza le quali il collegamento stabile tra le coste calabra e siciliana ...

Teatro Messina - Alagna : ' Nessuna pendenza con l'Ente - ma faremo il possibile per trovare le risorse necessarie' : Ma vogliamo fare comunque il possibile e l'impossibile per trovare le risorse necessarie, in maniera congrua alla situazione di difficoltà in cui versa l'EAR, come precisa scelta politica a sostegno ...

Morta una paziente a Messina - indagine Asp : nessuna criticità : Il personale ha agito secondo scienza e coscienza". Al momento non e' possibile stabilire un nesso causale tra l'indagine eseguita ed il decesso, sara' il riscontro autoptico, a stabilire la causa ...

Intesa Sp - Messina : Intrum ottimo player - è una delle possibilità : Milano, 8 feb. , askanews, L'obiettivo di dimezzare i crediti deteriorati, portandoli nel 2021 a 26,4 miliardi, 'è un target raggiungibile ma se possiamo migliorare la nostra capacità di recupero ...