90° anniversario della spedizione del dirigibile “Italia” al Polo Nord | oggi l’emissione

(Di venerdì 23 marzo 2018) Venerdì 23 marzo, è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo delle esplorazioni polari italiane, nel 90°delal. Il francobollo, del valore di € 0,95, realizzato dalla bozzettista Isabella Castellana, è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. L’immagine del bollo, delimitata in basso da una fascia tricolore, raffigura ilmentre sorvola il Circolo Polare Artico, su cui si sovrappone, a sinistra, il globo terrestre con l’indicazionerotta che lapercorre per raggiungere nel 1928 il. Completano il francobollo le leggende “Esplorazioni polari italiane” e “90°Italia”, la scrittae il valore “€ ...