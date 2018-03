7 segnali latenti di depressione

vanityfair

: Segnali più o meno latenti di un primavera tanto attesa che stenta a presentarsi - mauromisseri : Segnali più o meno latenti di un primavera tanto attesa che stenta a presentarsi -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Incapacità di alzarsi dal letto, autostima paralizzata o in netta diminuzione, costante terrore e voglia persistente di isolamento: ecco alcuniche laè presente, c’è e sta bussando alla vostra porta (o a quella di qualcuno che amate). Ma questi marcatori stereotipati difficilmente dipingono l’immagine completa di ciò che questa malattia mentale in realtà è. E che è più diffusa di quanto sembra. LEGGI ANCHETutti i volti della. Perché è importante distinguerli Negli Stati Uniti, lacolpisce una donna su otto, secondo i dati dell’Alleanza Nazionale delle Malattie Mentali, mentre in Italia vi sono quasi 3 milioni di depressi, secondo il rapporto sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell’Unione Europea, curato dall’Istat in collaborazione con Eurostat. Infine, per completare il quadro, ...