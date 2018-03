4 Hotel | Bruno Barbieri debutta su Sky Uno

L’anteprima di 4 Hotel con Bruno Barbieri in onda il 20 marzo su Sky Uno : tutti i dettagli sul nuovo show : 4 Hotel è il programma che prenderà il posto di 4 Ristoranti a partire dal prossimo martedì, 27 marzo, nel prime time di Sky Uno per la felicità dei fan di Bruno Barbieri, al timone dello show. Lo chef lascerà i fornelli e le cucine di Masterchef Italia per dedicarsi alla ricerca dei gioiellini dell'Hotellerie italiana a cominciare dalla prima puntata in onda la prossima settimana anche se i fan dovranno prepararsi ad una gradita ...