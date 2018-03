Zona Euro | surplus partite correnti in aumento a gennaio

EuroZona - a febbraio salgono le immatricolazioni di veicoli commerciali : Bene a febbraio 2018 la vendita di veicoli commerciali. Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto , ACEA, , le immatricolazioni di veicoli da lavoro di gennaio hanno ...

Bce - crescita euroZona si rafforza ma stimoli restano necessari : Roma, 22 mar. , askanews, - Nell'area euro si conferma una dinamica di crescita "forte e generalizzata, che dovrebbe aumentare nel breve periodo a un ritmo in qualche misura più rapido rispetto alle ...

Le proposte franco-tedesche per la riforma dell'euroZona : ... come la chiamano i 7+7, based on employment indicators, alias, su tassi di occupazione, disoccupazione e dinamica del monte salari, e fin qui le autorità europee di politica economica e finanziaria ...

Zona Euro - invariata la fiducia dei consumatori : Teleborsa, - Resta stabile la fiducia dei consumatori Europei , lo rivela l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea , DG ECFIN, . ...

Zona Euro - inizio d'anno negativo per il settore delle costruzioni : Teleborsa, - inizio di anno negativo per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro. Secondo l'Eurostat, nel mese di gennaio la produzione nel settore delle costruzioni è calata del 2,2% dopo il +0,...

Zona Euro - la bilancia commerciale scala le marce a gennaio : Teleborsa, - In forte calo il surplus commerciale dell'EuroZona a gennaio . Nel mese in esame l'attivo è pari a 3,3 miliardi di Euro, in discesa rispetto ai 25,4 miliardi del mese precedente e ...

Merkel-Macron : voto italiano scossone per la Ue. A giugno piano per l’EuroZona : DAL NOSTRO INVIATOPARIGI – Eletta mercoledì cancelliera federale dopo sei mesi di faticose trattative politiche a Berlino, Angela Merkel ha voluto incontrare qui a Parigi il presidente...

Borsa - spread sotto 140 punti. Btp tra i migliori debiti sovrani dell'EuroZona : Gli acquisti sulla carta italiana portano i tassi decennali dei Btp a scendere di 3 punti base, al minimo in cinque settimane, ovvero all'1,94%. Lo spread Btp-Bund è in calo attorno a 138 punti base, ...

Praet : inflazione euroZona resta indietro - lontano target del 2% : Un riferimento allo 'slack' dell'economia lo aveva fatto anche Mario Draghi durante l'ultima riunione di politica monetaria.

EuroZona - rallenta il costo lavoro nel 4° trimestre : Teleborsa, - Sale il costo del lavoro nella Zona Euro, che registra nel 4° trimestre dell'anno un +1,6%. Il dato si confronta tuttavia con il +1,6% del 3° trimestre del 2017 segnalando di fatto una ...

