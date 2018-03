World Water Forum | il Consiglio Mondiale dell’Acqua diffonde l’ultimo rapporto sui

World Water day - la top 11 'acquatica' del pallone : Si celebra oggi la Giornata mondiale dell'acqua, istituita dalle Nazioni unite nel 1992 per sensibilizzare alla salvaguardia delle risorse idriche. Ricordando questa importante ricorrenza, schieriamo ...

Confermata la partecipazione di Francesco Vincenzi Presidente ANBI alla sessione pomeridiana del World Water Day : Confermata la partecipazione di Francesco Vincenzi Presidente ANBI alla sessione pomeridiana del World Water DAY che si terrà (DOMANI) GIOVEDI’ 22 MARZO 2018 nello splendido sito del LABIRINTO DELLA MASONE, A FONTANELLATO (PARMA) nell’ambito di LABIRINTO D’ACQUE 2018 L'articolo Confermata la partecipazione di Francesco Vincenzi Presidente ANBI alla sessione pomeridiana del World Water Day sembra essere il primo su Meteo Web.

L’ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali e migliaia di esperti per la Giornata Mondiale dell’Acqua : Più di 840 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero una persona su nove, non hanno accesso alla fornitura base di acqua potabile, e 2,3 miliardi, ovvero una persona su tre, non hanno accesso ai servizi igienici. “Nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno“, ha spiegato l’attore Matt Damon, che da anni si dedica all’attivismo sul tema. Nello sforzo globale di evitare crisi idriche diffuse e di migliorare ...

World Water day - l'impegno delle aziende a ridurne i consumi : Milano, 20 mar. , askanews, L'acqua come risorsa preziosa e indispensabile. Per ricordarne l'importanza ogni anno il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale istituita nel 1992 proprio per ...

World Water Forum : assegnato all’OCSE il King Hassan II Great World Water Prize : L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha vinto la sesta edizione del King Hassan II Great World Water Prize, assegnato dal governo del Marocco e dal Consiglio Mondiale dell’Acqua durante l’ottavo World Water Forum di Brasilia, Brasile. Il premio, uno dei riconoscimenti più importanti nel settore dell’acqua, vuole mettere in luce le eccellenze nel campo della “cooperazione e gestione virtuosa ...

World Water Day : il 74% degli italiani beve quella del rubinetto : Aqua Italia (federata Anima – Confindustria) dal 2006 commissiona biennalmente ad Istituti indipendenti di ricerca lo studio sulla propensione al consumo di acqua del sindaco in Italia. Dalla ricerca 2018, realizzata da Open Mind Research su un campione di 2000 individui maggiorenni e rappresentativi della popolazione italiana, si evince che il 73,7% della popolazione italiana ha bevuto acqua del rubinetto (trattata e non) negli ultimi 12 ...

A Brasilia il World Water Forum : Sarà la capitale del Brasile, Brasilia, a ospitare dal 18 al 23 marzo il World Water Forum, il vertice internazionale in cui si discuteranno i problemi legati all’acqua e si proporranno soluzioni a quelli più urgenti, coinvolgendo anche gli enti locali. Fondato dal World Water Council (il Consiglio Mondiale dell’Acqua), il Forum avrà come tema la condivisione dell’acqua (“Sharing Water”) per accendere i riflettori sul ruolo che ...

World Water Forum : a Brasilia dal 18 al 23 marzo 2018 il più grande evento al mondo sul tema dell’acqua : Il Consiglio Mondiale dell’Acqua (World Water Council – WWC) annuncia la data del prossimo World Water Forum, il più grande evento al mondo sul tema dell’acqua, che si terrà questo mese nella capitale del Brasile, Brasilia. Dal 18 al 23 marzo 2018 si terrà l’incontro globale tra capi di stato, ministri, decision maker di alto livello, esperti e professionisti del settore, enti locali e ricercatori da tutto il mondo, che ...