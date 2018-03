Windows Phone più apprezzato di iOS nel 2018 e no | non è un pesce d’aprile anticipato

ENI Enjoy si aggiorna per Windows Phone e Windows 10 Mobile : Sembrerà strano, ma ci sono tuttora aziende importanti, in questo caso ENI (non di certo una piccola compagnia da quattro soldi), che non solo decidono di non ritirare la propria app per Windows Phone ma addirittura di supportarla. L’app Enjoy, utile per usufruire del servizio di car sharing del noto colosso degli idrocarburi sempre più adottato nelle grandi città italiane, è stata aggiornata recentemente per tutti gli smartPhone con a ...

Windows Phone 8.1 : impossibile scaricare le app dal Microsoft Store? Ecco una soluzione! [AGG.1 Risolto] : [Aggiornamento1 07/03/2018] Con un nuovo update lato server, Microsoft ha risolto completamente il problema. Articolo originale, Stando a quanto riportato dai colleghi di Neowin e da numerose segnalazioni su Reddit e sui forum Microsoft, su Windows Phone 8.1 non è più possibile scaricare le app dallo Store. Nonostante il lancio di Windows 10 mobile avvenuto nel 2015, sono ancora molti, relativamente parlando, gli utenti che ...

Windows Phone 8.1 : impossibile scaricare le app dal Microsoft Store? Ecco una soluzione! : Stando a quanto riportato dai colleghi di Neowin e da numerose segnalazioni su Reddit e sui forum Microsoft, su Windows Phone 8.1 non è più possibile scaricare le app dallo Store. Nonostante il lancio di Windows 10 mobile avvenuto nel 2015, sono ancora molti, relativamente parlando, gli utenti che utilizzano quotidianamente uno smartPhone con Windows Phone 8.1 e da alcune ore non possono più scaricare le (poche) applicazioni dallo store. Nello ...

WhatsApp Beta si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile con una novità per i gruppi : L’app di WhatsApp in variante Beta si è appena aggiornata per gli smartPhone Windows Phone e Windows 10 Mobile alla versione numerata 2.18.30. Se si escludono i soliti fix di bug, troviamo essenzialmente tre novità, due di queste sono nascoste e saranno disponibili in futuro nel momento in cui saranno ultimate e pronte all’uso. Changelog Introdotta la possibilità di ricercare un partecipante iscritto a un determinato gruppo. La ...

Lo store online di Microsoft vende più smartphone con Android che con Windows Mobile : Sembra che nel proprio store online Microsoft venda un numero maggiore di smartphone Android rispetto a quelli con il proprio sistema operativo, per il quale ormai non è più previsto alcun supporto o aggiornamento. L'articolo Lo store online di Microsoft vende più smartphone con Android che con Windows Mobile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WinWazzapMigrator trasferisce lo storico di WhatsApp da Windows Phone a Android : WinWazzapMigrator è un'applicazione che permette all'utente Windows Phone di trasferire lo storico di WhatsApp su dispositivi Android in tre passaggi. Lo strumento è in grado di importare messaggi, emoji, immagini, audio, video, documenti, luoghi e contatti da tutti gli smartPhone dotati di Windows 10 a eccezione delle serie x50. L'articolo WinWazzapMigrator trasferisce lo storico di WhatsApp da Windows Phone a Android è stato pubblicato per la ...

Windows 10 Mobile : la build 15254.249 non si installa su molti smartphone : La build 15254.249 di Windows 10 Mobile rilasciata nei giorni scorsi sui canali fast e slow del programma Insider, presenta un bug in fase di installazione. Nello specifico, gli utenti segnalano che, una volta effettuato il download completo dell’aggiornamento, appare un avviso di errore nel momento in cui si procede con la fase di preparazione dell’installazione. Come potete osservare dagli screenshot riportati qui di seguito, ...

WhatsApp si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile - in arrivo gli sticker : [aggiornamento1 19/02/2018] Gli sticker sono veramente vicini al rilascio ufficiale su Windows 10 Mobile! Nell’ultimo aggiornamento per WhatsApp Beta i colleghi di WABetaInfo hanno trovato il pannello dedicato agli adesivi, il quale è già implementato all’interno dell’app ma non è visibili trovandosi in una fase di test privato. Articolo originale, Oggi WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app ...

Microsoft uccide definitivamente Windows Phone 8 e Windows Phone 7 : Microsoft ha annunciato che chiuderà il servizio di notifica push su Windows Phone 7 e Windows Phone 8 a partire dal 20 febbraio di quest’anno. Motivo? La fine del supporto! Disattivando le notifiche push, tutti gli smartPhone che eseguono Windows Phone 7 e Windows Phone 8.0 non riceveranno più notifiche, le live tile non verranno più aggiornate e la funzione “trova il mio telefono” smetterà di funzionare. Insomma, stiamo ...

Dell non crede in Windows 10 on ARM - colpa di Windows Phone e Windows RT : Mesi fa Microsoft ha lanciato la sua piattaforma Always Connected PC basata su Windows 10 on ARM, la quale garantisce un’autonomia di addirittura due giorni e un ottimo rapporto qualità/prezzo. Dopo Asus e HP, ci aspettiamo durante il corso del 2018 ulteriori OEM ma tra questi probabilmente non ci sarà Dell che non ha espresso il proprio supporto per il progetto di Redmond. Nello specifico, l’azienda Della serie XPS, tramite un suo ...

Windows Phone : la polizia di New York comincia a sostituire 600 Lumia al giorno con iPhone : Microsoft ha mostrato scarso impegno per Windows Phone negli ultimi due anni fino a quando ne ha annunciato ufficialmente la dismissione, di conseguenza, le organizzazioni, così come gli utenti, stanno lasciando questa piattaforma per andare altrove. Nel mese di agosto del 2017 arrivò l’annuncio ufficiale che la polizia di New York, la quale conta numerosi agenti data la vastità del territorio da controllare, aveva deciso definitivamente ...

Come installare Windows RT sui Lumia grazie a Windows Phone Internals : Come abbiamo visto in un precedente articolo, grazie al tool Windows Phone Internals, alcuni sviluppatori sono riusciti a scaricare e installare Windows RT sui dispositivi Lumia. Con il passare dei giorni, l’utente Twitter Ben ha comunicato l’evolversi della situazione riuscendo non solo a installare Windows RT ma anche ad attivare il touchscreen, la connessione ad Internet e ad installare le app dal Microsoft Store. Oggi, ...