Windows 10 | disponibile la build 16299 334 pubblico

Skype : la versione Dekstop per Windows ritorna disponibile : Dal 19 febbraio Microsoft ha interrotto il rilascio della versione WIN32 di Skype per Windows a causa di una grave vulnerabilità pericolosa per la sicurezza degli utenti. Il Colosso di Bill Gates, in quella occasione, aveva invitato a scaricare la UWP di Windows 10 oppure l’app per Windows 8 nel frattempo che il team di developer potesse rilasciare una nuova versione completamente priva della vulnerabilità riscontrata. Ecco, questa nuove ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17627 [Skip Ahead] : Da pochissimi minuti Microsoft ha iniziato la distribuzione della build 17627 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo Insider Fast con l’opzione Skip Ahead abilitata. Non si segnalano novità particolari bensì esclusivamente correzioni di bug e piccoli miglioramenti dedicati alla stabilità del sistema operativo. Fix di bug We fixed an issue where If you try to open a file that is available online-only from OneDrive ...

Windows 10 Redstone 4 : disponibile la build 17127 [Insider fast] : Un nuovo aggiornamento (build 17127) è stato rilasciato per tutti gli utenti in possesso di un PC o tablet Windows 10 iscritti al programma Insider nel canale fast. Novità Cortana Improvements A new profile page! We’re introducing a new server-powered profile page in Cortana for you to add and edit your favorite places. The places you add are used to give you traffic updates for your daily commute, and let you easily set reminders when you ...

Windows 10 Mobile CU : disponibile la build 15063.966 [fix del bug dei file PDF] : Dopo aver risolto su Windows 10 Mobile Feature 2 il bug che non permetteva agli utenti di aprire i file PDF nel browser Edge, Microsoft lo ha ora eliminato anche sui dispositivi Mobile rimasti a Creators Update (abbreviato CU). Ricordiamo che sono molti gli smartphone rimasti a questa versione di Windows 10 Mobile, ovvero Creators Update, poichè non compatibili con l’ultimo major; nello specifico sono il Lumia 640, 640 XL e, se si attiva ...

Sea of Thieves disponibile al download per Windows 10 e Xbox One : Dopo mesi di beta privata e pubblica, Sea of Thieves, l’esclusiva Microsoft che sembra stare avendo per adesso un grande successo spinto anche dai vari Youtubers di tutto il mondo, è adesso ufficialmente disponibile al download per Windows 10 (esclusivamente tramite il Microsoft Store) e Xbox One. Descrizione Gli acclamati sviluppatori di Rare ritornano con un gioco di avventura in un mondo condiviso per vivere l’esperienza più ...

Windows 10 Redstone 4 : disponibile la build 17120 [Insider slow] : [Aggiornamento1 19/03/2018] La build 17120 è disponibile anche nel ramo slow. Articolo originale, Dona Sarkar e il suo team hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento Windows 10 Redstone 4 (o conosciuto anche come Spring Creators Update) per tutti gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Fast. La build 17120 introduce molti fix di bug e alcuni miglioramenti di tipo aziendale ed enterprise per quanto concerne Windows ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17623 [Skip Ahead] : Un nuovo aggiornamento (build 17623) è stato rilasciato per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al programma Insider nel canale Skip Ahead. Novità Introducing High Efficiency Image File Format (HEIF) in Windows 10 The High Efficiency Image File Format (HEIF) has arrived for Windows 10 and the Photos app! HEIF is an image container that leverages modern codecs like HEVC to improve quality, compression, and capabilities compared to earlier ...

Windows 10 Redstone 4 : disponibile la build 17123 : Dona Sarkar e il suo team hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento Windows 10 Redstone 4 (o conosciuto anche come Spring Creators Update) per tutti gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Fast. La build è numerata 17123. Novità Introducing High Efficiency Image File Format (HEIF) in Windows 10 The High Efficiency Image File Format (HEIF) has arrived for Windows 10 and the Photos app! HEIF is an image container that leverages ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.313 e risolto il bug dei file PDF : Oltre a Windows 10, Microsoft dopo due giorni ha pensato anche a Windows 10 Mobile rilasciando un nuova build numerata 15254.313 per tutti gli utenti Feature 2. Come tutti speravamo, è stato finalmente risolto il bug che non consentiva agli utenti di aprire i file PDF da Microsoft Edge costringendoli pertanto a utilizzare app di terze parti. Changelog Addresses issue in which PDFs cannot be rendered in Microsoft Edge on Windows 10 ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile la build 16299.309 : Come di consuetudine ogni secondo martedi del mese, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per i PC e tablet Windows 10 Fall Creators Update. La nuova versione è numerata 16299.309 e può essere identificata con il codice KB4074588. Non vengono introdotte novità particolari ma solo ed esclusivamente fix di bug. Changelog Addresses issue where Internet Explorer stops working when using F12-based developer tools. Addresses issue ...

