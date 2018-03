West Ham mette al bando tifosi violenti

Premier League - il West Ham mette al bando alcuni tifosi dopo invasione di campo : La Federcalcio inglese, e la stessa Premier League, ha condannato le scene di violenza che hanno fatto il giro del mondo, temendo una possibile rinascita del fenomeno degli hooligans. La furia dei ...

Premier - West Ham fuori controllo : 0-3 e invasione dei tifosi infuriati : Davvero un brutto pomeriggio al London Stadium, nel 30° turno di Premier League: il West Ham perde 3-0 in casa col Burnley ed è sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere, ma a colpire è ...

West Ham - Joao Mario : 'Premier altra categoria : È un mondo diverso. Però adoro questo tipo di calcio, penso che sia bello per me. Sto migliorando e mi sto davvero divertendo, ora voglio solo continuare a migliorare. E' sempre meglio quando gioco ...

Probabili Formazioni Liverpool-West Ham United - Premier League 24-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-West Ham United, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Tutti titolari nei Reds, probabile debutto dal 1′ per Joao Mario negli ospiti. Dopo un weekend di stop torna la Premier League e lo fa con il 28°turno, e con la sfida di Anfield tra il Liverpool e il West Ham United. Reds che vengono, come ultimo match giocato, dalla vittoria in Champions League contro il Porto, ma l’ultimo match in ...

Evra ritorna in Premier League. Ufficiale : è del West Ham : Patrice Evra non smette. E rilancia con una nuova esperienza all'estero, ricominciando dal West Ham. E' Ufficiale il passaggio del 36enne difensore francese ex Manchester United e Monaco agli Irons, ...

West Ham - Joao Mario pensa già al futuro : “ecco cosa vorrei fare a fine stagione” : Joao Mario ha lasciato l’Inter nella finestra di mercato di gennaio per trasferirsi in prestito secco al West Ham. Il portoghese, nonostante è solo da pochi giorni che è in Inghilterra, pensa già al futuro. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sto cercando di ascoltare e imparare tutta la canzone Bubbles, spero di essere in grado di cantare tutta la canzone nelle prossime settimane. I miei compagni mi ...

“Niente giocatori africani”. Il West Ham licenzia il ds : “Niente giocatori africani”. Il West Ham licenzia il ds Tony Henry è stato licenziato. E’ stato lo stesso club londinese, con una nota, a comunicare la decisione Continua a leggere L'articolo “Niente giocatori africani”. Il West Ham licenzia il ds sembra essere il primo su NewsGo.