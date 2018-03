Week end della Palme | il centro sud ostacolo del maltempo

F1 Australia : Ferrari - Raikkonen : «Dobbiamo fare in modo che sia un Weekend positivo» : MELBOURNE - Non era presente in conferenza stampa, ma alla vigilia della gara ha parlato anche l'altro Ferrarista, il finlandese Kimi Raikkonen: ' Siamo contenti di come siano andati i test invernali. ...

Offre 2300 euro per un posto di cuoco : 'Vogliono il Week end libero e dicono no' : A metà febbraio ha pubblicato un’interessante offerta di lavoro sul profilo Facebook ma a distanza di un mese si trova in una situazione di impasse. Elisa Marchionni aveva deciso di utilizzare i social per tentare di attirare l’attenzione di chi avesse necessità di un impiego nel campo della ristorazione. ‘Per la stagione estiva 2018 per il periodo aprile /settembre si ricercano le seguenti persone: cuoco, pizzaiolo ed aiuto cuoco’. Nonostante ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : spada protagonista a Budapest nel Weekend. L’Italia cerca risposte - Rossella Fiamingo per il riscatto : Sarà un fine settimana di Coppa del Mondo dedicato completamente alla spada. Nel weekend è in programma a Budapest un Grand Prix, che vedrà protagonisti sia uomini che donne. Al maschile l’Italia cerca ancora la prima vittoria stagionale. Proprio nel primo ed unico Grand Prix stagionale di Doha è arrivato il doppio podio con Andrea Santarelli e Paolo Pizzo. La presenza del siciliano, Campione del Mondo in carica, però è ancora incerta, ...

Un Weekend di cabaret con Alessandro Bianchi al Sipario Strappato di Arenzano : Genova - In arrivo un fine settimana di risate al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano con due spettacoli diversi di e con il comico genovese Alessandro Bianchi, diplomato alla scuola dello Stabile, che tra le sue numerose esperienze può inserire i Cavalli Marci e Colorado. Venerdì 23 marzo ...

A Manzano un Weekend all'insegna dell'enduro : C'è grande attesa per l'appuntamento del fine settimana a Manzano , con la seconda tappa del Campionato Italiano Regolarità d'Epoca Gruppo 5 . Il Motoclub Manzano capitanato dal presidente Stefano ...

Giornate Fai di Primavera 2018 - un Weekend di bellezza : Sarà come sfogliare una margherita, e scegliere, petalo dopo petalo, tra palazzi di antichi sovrani o luoghi della politica, isole e castelli, aree archeologiche, chiese e conventi: sabato 24 e domenica 25 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, e con loro la possibilità di vedere aperti luoghi solitamente inaccessibili e chiuse al pubblico. La formula è sempre quella, ormai collaudata (siamo all’edizione numero 26) e vincente: oltre ...

Ora legale - questo Weekend si dorme un'ora in meno per un'ora di luce in più : Temete che questo weekend non riuscirete ad alzarvi al primo trillo della sveglia? Non preoccupatevi, vuol dire che siete più intelligenti , parola di scienza , Leggete QUI , . Ciò che è stato ...

F1 - Gran Premio di Australia 2018 : Anteprima e Orari del Weekend : Orari Venerdì 23 Marzo Libere 1: 2:00-3:30 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 6:00-7:30 , Sky Sport F1 HD, Sabato 24 Marzo Libere 3: 4:00-5:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 7:00 , Sky Sport F1 HD, Differita Integrale alle 19:00 su TV8 Domenica 25 Marzo Gara: 7:10 58giri 307,574km , Sky Sport F1 HD, Differita Integrale alle 21:00 su TV8 * tutti ...

Cortina : Bebe Vio protagonista di un lungo Weekend con i ragazzi di art4sport Onlus : Cortina, 19 mar. (AdnKronos) - Le realtà del territorio ampezzano sono pronte per accogliere Bebe Vio e i 25 ragazzi di art4sport Onlus, associazione nata nel 2009, a seguito della sua vicenda personale, per promuovere lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei raga

Bitcoin rimbalza dopo un Weekend di paura. Buone notizie dal G20 : ... che in una lettera di ieri spedita alla vigilia dell'apertura dei lavori del G20 di Buenos Aires ha scritto che il FSB non considera il Bitcoin e le altre criptovalute una minaccia per l'economia ...

March Madness - da Virginia a Loyola-Chicago : meglio e peggio del Weekend : Primo weekend passato, senza nemmeno il tempo di accorgersi. Ci risvegliamo col cerchio alla testa, ebbri di un weekend da 48 partite e pochissime ore di sonno. In attesa di ricaricare le pile, ecco ...

Tv del Weekend : il mistero della «porta nera» di Maria De Filippi : Una porta nera chiusa, immobile, insonorizzata, ripresa da una telecamera fissa per otto interminabili minuti. Nessuno sviluppo narrativo, nessun colpo di scena, solo la speranza che, dietro quella porta, Maria stia facendo ragionare Pino affinché rientri in studio e ascolti quello che mamma Domenica ha da dirgli. È accaduto nell’ultima puntata di C’è posta per te, 5.267.000 spettatori e il 26.1% di share. Un successo garantito anche ...

Viareggio Cup - i risultati del Weekend : Toscana - Ecco come sono andate le partite del weekend della Viareggio Cup: Gruppo A SABATO 17 MARZO Girone 1 EMPOLI-LIVORNO 4-0 Reti: 23' pt. Traorè , E, ; 1' st. Del Bravo aut. , E, , 3' Traorè , E, ...

10 gossip del Weekend : Eddie Redmayne papà L’attore britannico dà il benvenuto a Luke, suo secondogenito La notizia Sfoglia gallery Harry Styles, che goloso Il cantante si dà al Fish & chips più fashion che ci sia Le foto Sfoglia gallery Clementino: «Quando per colpa della cocaina non ero più io» Il rapper racconta una parentesi personale di dipendenza, dolorosa. E come, oggi, ne è uscito La ...