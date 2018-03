Volley - Champions League 2018 : Civitanova-Belchatow - ritorno ottavi di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi giovedì 22 marzo si gioca Civitanova-PGE Skra Belchatow, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia vanno a caccia della qualificazione al turno successivo: dopo il 3-2 strappato a Lodz, la Lube dovrà vincere anche di fronte al proprio pubblico oppure perdere al tie-break per poi conquistare il golden set di spareggio. Osmany Juantorena e compagni hanno tutte le carte in regola ...

Volley : Champions League - Conegliano capolavoro - la Dinamo Kazan si inchina : IL TABELLINO- IMOCO Volley Conegliano - Dinamo Kazan 3-0 , 25-19, 25-18, 25-17, IMOCO Volley Conegliano: Bricio Ramos 10, Folie 8, Danesi 7, Fabris 18, Wolosz 5, Hill 9, De Gennaro , L, , Cella 2. Non ...

Volley : Champions League - Perugia rullo compressore - 3-0 all'Halkbank : IL TABELLINO- SIR COLUSSI SICOMA Perugia - HALKBANK ANKARA 3-0 , 25-23, 25-23, 25-13, SIR COLUSSI SICOMA Perugia: De Cecco 1, Zaytsev 6, Podrascanin 6, Atanasijevic 15, Berger 9, Anzani 7, Colaci , L, ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Conegliano da sballo : asfaltata la Dinamo Kazan - la Final Four è più vicina! : Conegliano è stata semplicemente magnifica nell’andata dei quarti di Finale della Champions League 2018 di Volley femminile e ha asfaltato la Dinamo Kazan con un perentorio 3-0 (25-19; 25-18; 25-17): di fronte agli oltre 3000 spettatori del PalaVerde, le Pantere sono riuscite a sovvertire ogni pronostico della vigilia. Doveva essere una partita impossibile per le ragazze di coach Santarelli che invece hanno domato la compagine di Rishat ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia strapazza l’Halkbank Ankara e vola ai quarti di finale - Zaytsev e compagni scatenati : Perugia vola ai quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils hanno asfaltato l’Halkbank Ankara per 3-0 (25-23; 25-23; 25-13) nel ritorno degli ottavi di finale, replicando così il risultato del match d’andata: i ragazzi di coach Bernardi sono stati decisamente più forti della compagine turca che ha provato a recuperare il ko casalingo ma che è stata schiacciata dall’onda d’urto dei ...

Volley : Champions League - Play Off 6 : Novara fa il colpo in Turchia : LA CRONACA DEL MATCH- Galatasaray in campo con Alikaya al palleggio e Demir opposta, Jack e Ruseva al centro, Kosheleva e Rabadzhieva in banda e Karadayi libero; Igor con il sestetto standard, con ...

Volley : Champions League - Play Off 6 : Novara batte il Galatasaray al tie break : LA CRONACA DEL MATCH- Galatasaray in campo con Alikaya al palleggio e Demir opposta, Jack e Ruseva al centro, Kosheleva e Rabadzhieva in banda e Karadayi libero; Igor con il sestetto standard, con ...

Volley - quarti Champions : Novara batte il Galatasaray 3-2 nell'andata dei quarti : Un'impresa. Una di quelle che rimangono scritte nella storia per molto tempo. Il Novara ha battuto il Galatasaray, in rimonta, nella gara di andata dei quarti di Champions League. Un risultato che ...

Volley - Champions League 2018 – Novara - cuore da leonesse : battuto il Galatasaray in rimonta - la Final Four è più vicina! : Novara ha compiuto un passo importantissimo verso la Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile. Il biglietto per Bucarest è ora davvero molto vicino per le Campionesse d’Italia che hanno avuto la forza di imporsi sul campo del Galatasaray Istanbul per 3-2 (25-21; 7-25; 16-25; 25-21; 15-10) nell’andata dei quarti di Finale: ora le piemontesi dovranno vincere il ritorno in programma tra due settimane in casa, oppure ...

Diretta/ Galatasaray Novara info streaming video e tv : Barbolini - ex e protagonista (Champions League Volley) : Diretta Galatasaray Novara, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Champions League volley donne. Andata del Playoff 6, la Igor cerca il pass per la Final Four(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Perugia Ankara/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Champions League - Volley maschile) : diretta Perugia Halkbank Ankara, streaming video e tv: orario e risultato live. Quasi una formalità per la Sir Colussi in Champions League dopo il 3-0 esterno nella sfida di andata(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:33:00 GMT)

Conegliano Kazan/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Champions League Volley donne) : diretta Conegliano Dinamo Kazan: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Champions League. Andata del Playoff 6 per la Imoco: contro le russe sarà durissima(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara e Conegliano sfidano Galatasaray e Kazan - match da brividi ai quarti di finale : Novara e Conegliano sono pronte per disputare l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le due formazioni saranno impegnate oggi in due sfide durissime contro due autentiche corazzate, due incontri molto complicati e decisivi per sperare di approdare alla Final Four di Bucarest. Le Campionesse d’Italia voleranno a Istanbul per affrontare il Galatasaray (ore 17.00), formazione turca che coach ...

Volley - Champions League 2018 : Perugia-Halkbank Ankara - ritorno ottavi di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 21 marzo si gioca Perugia-Halkbank Ankara, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils vanno a caccia del passaggio del turno: dopo aver vinto l’anData per 3-0 in Turchia, i Block Devils potranno accontentarsi di conquistare due set per accedere ai quarti di finale. I ragazzi di Lorenzo Bernardi partono con tutti i favori del pronostico e vogliono subito riscattare la ...