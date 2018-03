Vivere con la sclerosi multipla | Irma Sterna si racconta a Pray

Le 10 città in cui è qualitativamente meglio Vivere (secondo l'agenzia Mercer) : Vienna sempre in testa, capitali balcaniche e dell'Europa centro-orientale piuttosto staccate. È il quadro indicato dall'edizione 2018 del 'Quality of Living Ranking', la classifica della qualità della vita nelle maggiori città al mondo, compilato annualmente dall'agenzia di consulenza Mercer.La capitale austriaca ha conquistato il primo posto nella classifica di Mercer, per il nono anno consecutivo, seguita da Zurigo. Al ...

Il segreto per Vivere bene? L’amore e l’amicizia contano più del colesterolo : Il segreto per vivere (e invecchiare) bene? Legami affettivi forti, in famiglia e fuori Lo affermanogli scienziati di Harvard in uno studio iniziato ottanta anni fa (con l’allora studente John Kennedy)

Come sopravVivere alla sconfitta elettorale. Impressioni di un candidato di collegio : Premessa personale. Ho trascorso la campagna elettorale nel collegio di Ostia e Fiumicino, Come candidato in un collegio uninominale senza alcun paracadute.Un collegio "perso", nel quale mi sono tolto la soddisfazione di essere votato da 33 mila elettori e di recuperare 5/6 punti percentuali. Un collegio poi effettivamente stravinto dal Movimento Cinque Stelle, che già governano il Municipio di Ostia e il Comune di Roma. Un territorio ...

Luca Onestini va a conVivere con Ivana e torna a parlare di Soleil : Soleil Sorge: Luca Onestini felice con Ivana Mrazova Luca Onestini, come ben ricorderete, è stato uno dei finalisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua partecipazione, l’ex tronista di Maria De Filippi ha terminato la sua relazione con Soleil Sorge (fu lasciato in diretta televisiva), ma ha guadagnato tanto altro dalla fine di quel rapporto. Luca ora è felicemente fidanzato con Ivana Mrazova, i due convivono ...

Secondo Phil Spencer le console tradizionali continueranno a Vivere ma il futuro è il cloud : Il cloud gaming è veramente il futuro dei videogiochi? Sì, Secondo Phil Spencer. Il boss di Xbox è da tempo un sostenitore di questa interessante tecnologia, spinta molto nel periodo di debutto di Xbox One, quando la visione di Microsoft era focalizzata su "un sistema sempre connesso, sempre online".Spencer continua a sostenere il cloud e a ritenerlo il futuro dei videogiochi, ma Secondo il dirigente le console tradizionali avranno ancora la ...

Allergie di primavera : 5 consigli per sopravVivere : I fiori tornano a sbocciare e il sole riconquista poco a poco il proprio ruolo di protagonista assoluto nel cielo. Come sempre la primavera porta con sé temperature più miti, giornate più lunghe e il progressivo risveglio della natura, certo, ma anche momenti tutt’altro che piacevoli per tutti coloro che soffrono di Allergie. Come fare, dunque, a dare il bentornato alla bella stagione senza farci guastare umore e salute da polline & co? A ...

Vivere il verde a Savona. Un convegno di Italia Nostra : Savona. 'Perchè non rappresentare e VIvere il verde a Savona?'. E' il tema del convegno di Italia Nostra previsto per domani pomeriggio alle 18 presso la libreria Ubik di Savona. Relazionerà il ...

“Come sopravVivere?…”. Lacrime in diretta per Barbara D’Urso. Nel bel mezzo di Domenica Live - Carmelita non ce la fa e scoppia a piangere. Un dolore immenso e incomprensibile la sconvolge : “Solo una madre può capire” : La scorsa settimana aveva commosso moltissimo il ricordo di Lory Del Santo, a distanza di 27 anni, della morte del figlioletto Conor. In particolare il pubblico è rimasto colpito da quell’ultimo bigliettino inviato dal bambino di appena 4 anni al padre Eric Clapton, per dirgli quanto lo amava. La regista ha raccontato di quanto sia stata complicata la relazione con il musicista inglese e di quando il manager di Clapton le ha offerto ...

Mazzoni - l'uomo accusato di stalking : provò a riVivere "l'amore" con la moglie uccisa : Si apre un processo lampo per Jurgen Mazzoni, 42enne di Senigallia (provincia di Ancona), accusato di aver perseguitato per mesi una ragazza 23enne della sua stessa città, costituitasi parte civile insieme ai genitori...

Colpi di tosse per sopravVivere ad un attacco di cuore : bufala senza età - pericoloso condividerla : Possono dei semplici Colpi di tosse permettere di sopravvivere ad un attacco di cuore, anche nel caso in cui ci si trovi da soli ad affrontare un infarto? La bufala che sta circolando in queste ore sia su Facebook che via WhatsApp, ha un fondamento di verità in una procedura medica nota con il nome di “Cough CPR”, ma il messaggio condiviso via social e app di messaggistica fornisce comunque delle informazioni sbagliate e potenzialmente ...

Vita extraterrestre : i batteri della Terra potrebbero sopravVivere su Encelado - una delle lune di Saturno - secondo una nuova ricerca : La Vita batterica potrebbe sopravvivere nell’oceano al di sotto della superficie di una delle lune ghiacciate di Saturno, Encelado, secondo una nuova ricerca pubblicata nella rivista Nature Communications. La notizia è molto importante dal momento che Encelado è considerata, finora, come uno dei posti migliori per cercare Vita nel nostro sistema solare e nella nostra galassia. Se trovassimo Vita su Encelado, questo amplierebbe i tipi di posti in ...

"SopravVivere in un buco nero è possibile. Senza passato - ma con infiniti futuri" : È possibile sopravvivere in un buco nero? Secondo una nuova ricerca, sì. Stando a quanto riportato da uno studio, condotto dalla Berkley University, gli esseri umani non soltanto potrebbero sopravvivere, ma il loro passato potrebbe essere cancellato, dando loro accesso ad infiniti futuri.L'ipotesi affascinante è stata fatta dal matematico Peter Hintz: lo scienziato ha sostenuto che potrebbero esistere dei buchi neri ...

E’ morto Carlo Ripa di Meana Fragile e forte : con l’addio a Marina aveva perso la gioia di Vivere L’ultima dedica |Foto : Ripa di Meana era insieme l’intellettuale coraggioso e l’uomo timido e pignolo con se stesso. La malattia l’aveva indebolito: ma solo la morte dell’amatissima moglie lo ha abbattuto

Bungaro a Leggo : 'Imparare ad amarsi e altre storie nel mio cd e tour. Ma che bello Vivere Sanremo con la Vanoni' : Bungaro nella redazione di Leggo ascolta con noi e racconta i tre inediti pubblicati nel suo album Maredentro e del tour che parte martedì da Bologna. 'Vi racconto come è nato il brano presentato e ...