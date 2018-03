Vision Coupe e 6 Wagon | Mazda tra presente e futuro

Concept Car of the Year - Alla Mazda Vision Coupé il premio per il design : La Mazda Vision Coupé Concept ha vinto l'undicesima edizione del premio Concept Car of the Year, organizzato da Car design News in concomitanza con il Salone di Ginevra.Lo stile Kodo si evolve verso il futuro. Il prototipo giapponese è stato scelto da 18 esperti giudici del settore ed aggiunge questo riconoscimento al premio " Most Beautiful Concept Car of the Year" conseguito a febbraio a Parigi. La Vision Coupé viene esposta per la ...