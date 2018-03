Vincenzo De Luca | in Campania la camorra dietro al voto ai Cinquestelle

Auto blu - Vincenzo De Luca prende a noleggio un’Audi A4 iper accessoriata. Costo? 1200 euro al mese per due anni : Bella, è bella. Ed assai lussuosa, la nuova Auto blu presa a nolo dal governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca: una Audi A4 Avant 2.0 TDI Ultra 150 CV S-Tronic Business. Con “l’interfaccia Bluetooth, i retrovisori esterni riscaldabili, oltre che ripiegabili elettricamente, l’avveniristico sistema di ausilio al parcheggio plus che segnala acusticamente e visivamente in uno schermo la distanza anteriore e posteriore da eventuali oggetti o ...

Salerno - il fortino di Vincenzo De Luca crolla : Anche a Salerno, nel fortino del governatore Vincenzo De Luca, il Partito Democratico crolla. Piero De Luca, figlio primogenito del presidente della Regione Campania e candidato al collegio uninominale di Salerno per il Pd e nel proporzionale di Caserta, a Salerno registra solo un 25,30% di voti, al momento terzo dopo M5S e centrodestra.Il competitor di De Luca jr., Nicola Provenza del Movimento 5 Stelle, infatti, finora ha ottenuto il 40,45% ...

Sacchi di spazzatura contro Vincenzo De Luca : Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, mentre si trovava a Pozzuoli presso l'ospedale di Santa Maria delle Grazie per l'inaugurazione di un nuovo reparto è stato bersagliato da un lancio di sacchetti della spazzatura. Gli autori della protesta sono stati un gruppo di dimostranti dei centri sociali della vicina Giugliano che hanno riempito di spazzatura le autorità durante l'inaugurazione. Gli attivisti coinvolti sono circa una ...

Fratelli di Crozza 23 febbraio : Vincenzo De Luca torna per difendere il figlio : Live streaming su Dplay Italia , https://goo.gl/fwg9Ay Fratelli di Crozza stasera: le nuove imitazioni e i grandi ritorni Dopo le numerose polemiche che hanno investito il figlio Roberto Maurizio ...

Inchiesta rifiuti Napoli/ Video Fanpage - scontro su Vincenzo De Luca tra Sgarbi e Giarrusso a Matrix : Inchiesta rifiuti Napoli, l'Inchiesta di Fanpage scuote il mondo politico: ieri sera a Matrix duro confronto tra Dino Giarrusso (M5S) e Vittorio Sgarbi (Centrodestra)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 04:08:00 GMT)

INCHIESTA RIFIUTI NAPOLI/ Vincenzo De Luca querela Di Maio : video Fanpage con scambio ‘mazzette’ : INCHIESTA RIFIUTI a NAPOLI, Vincenzo De Luca querela Di Maio: ultime notizie, Fanpage lancia il terzo video con "la consegna delle mazzette per gli appalti dell'azienda amica"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Vincenzo De Luca : "Querelo Di Maio. Rinunci all'immunità". Il leader M5S : "Sembra Gomorra" : E' scontro aperto sull'inchiesta della Procura di Napoli per corruzione in cui è coinvolto anche il figlio di De Luca, Roberto, che si è dimesso da assessore della Giunta comunale di Salerno

Vincenzo De Luca : querelerò Di Maio : 15.48 Vincenzo De Luca ha annunciato su Facebook di aver dato mandato ai legali di querelare il leader di M5S Luigi Di Maio, che ha parlato di "politici assassini" della sua gente, riferendosi all' inchiesta sui rifiuti in cui è indagato il figlio Roberto De Luca. "Invito Di Maio- ha aggiunto il governatore campano - membro autorevole della casta a 15 mila euro al mese, a rinunciare all'immunità parlamentare. Gli rinnoveremo la richiesta ogni ...

Inchiesta sui rifiuti - Vincenzo De Luca contro tutti : 'Pietro Grasso si vergogni' VIDEO : Non si placa lo scontro politico sui VIDEO di Fanpage e sull'Inchiesta in cui e' indagato uno dei figli del presidente della Regione: nella cronaca di oggi anche due flash mob dei Cinquestelle per ...

Napoli - Vincenzo De Luca al giornalista di Fanpage : “Via - via la camorra da qui” : “Perché ci avete chiamato camorristi?”. “Via la camorra, via, via, qui solo persone civili”. Vincenzo De Luca torna ad attaccare Fanpage, testata giornalistica protagonista dell’inchiesta sui rifiuti in Campania. Dopo il lungo video postato su Facebook nel quale definiva il reportage “un’operazione camorristica e squadristica”, il giornalista del sito napoletano, Antonio Musella, ha chiesto conto ...

Marco Demarco - storico direttore del Corriere del Mezzogiorno : "Quella di Vincenzo De Luca tra i figli è l'icona di un sistema di potere sfacciato" : "Il sistema De Luca è peggiore di quello di Bassolino". Marco DeMarco, storico direttore del Corriere del Mezzogiorno e profondo conoscitore delle dinamiche del Sud Italia, non ha dubbi. "Il potere di De Luca è sempre stato tollerato perché l'efficienza prevaleva nel giudizio sul verticismo e sul cesarismo. Ma senza risultati non regge più".Dunque questo "sistema-De Luca" ha travalicato Salerno? Quanto è ...