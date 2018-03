VIDEO Pattinaggio artistico | Mondiali Milano 2018 | riviviamo il programma corto di Nathan

oasport

(Di giovedì 22 marzo 2018) Ilmaschile ha aperto la seconda giornata dei Campionatididi figura, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di. Dopo il pessimorealizzato alle Olimpiadi di PyeongChang, lo statunitenseChen è riuscito a trovare l'agognato riscatto, completando un'ottimo short program, che lo pone al comando della classifica provvisoria. Il talentuoso diciottenne dello Utah ha ottenuto 101.94 punti, con 57.51 punti di technical elements e 44.43 punti di components, il miglior compromesso tra le due voci, pur non essendo il migliore in nessuna di esse. Rivediamo di seguito la prestazione del pattinatore statunitense.