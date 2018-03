VIDEO Mirko Natalizi vince il premio Sting Miglior Pugno | micidiale gancio destro nelle

oasport

: #boxe VIDEO Che gancio destro di Mirko Natalizi! Steso Pattinson, vince il premio Sting Miglior Pugno della giornat… - OA_Sport : #boxe VIDEO Che gancio destro di Mirko Natalizi! Steso Pattinson, vince il premio Sting Miglior Pugno della giornat… - thefardellino : Scoprite il “luogo segreto” di Mirko & Giorgia. L’album d’esordio [VIDEO] - VantaggioSleale : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Grande riconoscimento per, pugile in forza agli Italia Thunder. Il 22enne, infatti, ha ricevuto ilper la settima giornata delle World Series of Boxing: ilcon cui ha steso Cyrus Pattinson (British Lionhearts) nel match della categoria 69kg ha convinto gli addetti ai lavori a consegnargli il prestigioso riconoscimento. Di seguito ildelsferrato sul ring di Cernusco Sul Naviglio. (foto Italia Thunder) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter