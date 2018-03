Viareggio Cup | Inter-Genoa Primavera in tv | a che ora inizia il quarto di finale

Blastingnews

(Di giovedì 22 marzo 2018) Venerdì 23 marzo si disputerà la partita, valida per i quarti didel Torneo di2018. A seguire l'orario d'inizio e dove vedere la diretta tv della partita. L'si è qualificata ai quarti dellaCup battendo ai calci di rigore la Pro Vercelli, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul risultatodi 1-1. Nessun patema d'animo, invece, per il: il Grifone ha sconfitto 3-0 ladello Spezia, grazie ad una grande prestazione del collettivo. Nonostante la classifica del Campionatoindichi una chiara favorita, non sarà un incontro semplice per l'. Orarioal Torneo di2018 Ildidel Torneo di2018 si disputerà alle ore 15, presso lo stadio Bresciani di. L'parte favorita, forte della sua ...