Viareggio Cup 2018 | calendario quarti | semifinali e finale

Blastingnews

: Chi ha seguito su Rai sport la vittoria della Juve nella #ViareggioCup contro la Rappresentativa di Serie D non avr… - forumJuventus : Chi ha seguito su Rai sport la vittoria della Juve nella #ViareggioCup contro la Rappresentativa di Serie D non avr… - Inter : 70^ #ViareggioCup, è tempo di ottavi di finale per la #Primavera di Stefano Vecchi: ecco le formazioni ufficiali di… - acmilanyouth : #ViareggioCup, la gallery con i migliori scatti dei rossoneri in #MilanParma ?????? -

(Di giovedì 22 marzo 2018) La #cupentra nel vivo, oggi in campo le sedici squadre qualificate agli ottavi di. A re, ildidel Torneo di, giunto quest'anno alla sua 70^ edizione. Tra le partite più attese di oggi c'è Milan-Parma Primavera: rossoneri favoriti, ma i ducali hanno mostrato buone cose nella prima parte del torneo. Per un ulteriore approfondimento sugli ottavi didi oggi, ecco le partite che saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport VIDEO. DateCupIldellaCupprevede la disputa degli ottavi diin data odierna, mercoledì 21 marzo. ra', quindi, una giornata di riposo giovedì, ndr. In occasione di venerdì 22 marzo, invece, le otto squadre vincitrici delle partite di oggi si sfideranno nei match validi per idi. Sabato 24 e ...