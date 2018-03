Viaggi & Turismo | tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10 | 6 milioni di

Viaggi & Turismo : Roma la 3ª destinazione più apprezzata al mondo - medaglia d’oro a Parigi : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice Destinations Awards 2018, che riconoscono i luoghi preferiti dai Viaggiatori in tutto il mondo. I vincitori dei premi sono stati determinati utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità di recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 ...

Viaggi & Turismo : a Marzo un mese tutto da scoprire tra Sondrio e Valmalenco : Marzo, un mese tutto da scoprire tra Sondrio e Valmalenco. Non si è ancora conclusa la stagione della neve, presente come non mai sui monti valtellinesi, e iniziano anche le prime manifestazioni che richiamano la primavera e la voglia di stare in montagna e all’aria aperta. E come sempre c’è l’imbarazzo della scelta per partire e venire a trovarci. Inizia oggi a Castello Dell’Acqua, e prosegue fino a domenica, la Sagra ...

Viaggi & Turismo : Caraibi - quanto costa partire per una fuga dal freddo : Spiagge bianche, tramonti da cartolina, acque cristalline: i Caraibi sono questo e molto altro ancora! Lo scorso autunno ha purtroppo portato con sé degli uragani che hanno colpito questi paradisi terrestri ma le isole si stanno riprendendo e si preparano ad accogliere nuovamente i visitatori di tutto il mondo. TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione di Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del report “Caribbean travel ...

Viaggi & Turismo : nel 2036 oltre 8 - 7 miliardi di bagagli in volo con l’Intelligenza Artificiale : Nel 2036 voleranno oltre 8,7 miliardi di bagagli con l’Intelligenza Artificiale. A dirlo è SITA, specialista IT che trasforma il Viaggio aereo con la tecnologia, nel report Intelligent Tracking: A Baggage Management Revolution: se nel 2017 hanno volato 4 miliardi di passeggeri e 4,5 miliardi di bagagli, tali numeri sono destinati quasi a raddoppiare in meno di un ventennio. Una crescita a cui compagnie aeree e aeroporti potranno fare fronte con ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta di Palazzo Belmonte (SA) - il fascino di un’antica dimora aristocratica [GALLERY] : 1/11 ...

Il Viaggio di Janet & Janet : I viaggi possono essere avventurosi e lunghissimi. Alle volte persino epici e leggendari, come quelli della piratessa Grace O’Malley o della pioniera dell’aviazione Amelia Earhart. Ma anche minimi e urbani, percorsi a ostacoli che tutti i giorni affrontiamo, nella vita di tutti noi. Viaggi diversi, è vero, ma accomununati da un simile piacere per la scoperta, da un identica volontà di superamento dei nostri limiti, dallo spirito di ...

Viaggi & Turismo : Pasqua alla Fattoria del Colle per rigenerare corpo e mente : Un ponte lungo di Pasqua per rigenerare corpo e mente nel cuore della Valdorcia, a Trequanda, un borgo antico in cui il tempo sembra essersi fermato. Siamo alla Fattoria del Colle di Donatella Cinelli Colombini e l’occasione per vivere quattro giorni all’insegna del total relax arriva con una proposta destinata a conquistare il cuore dei winelovers e non solo. Visite guidate al corpo della cinquecentesca villa che fu rifugio dell’amore segreto ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta della bellezza (e delle bontà) del Lago d’Iseo : Nel cuore della Franciacorta, su una verde collina, sorge un piccolo borgo racchiuso in un grande parco di 50 ettari, che gode di una posizione impareggiabile sul Lago d’Iseo: è il Romantik Hotel Relais Mirabella di Clusane (BS). Una bellissima proprietà che la Famiglia Anessi ha voluto valorizzare e trasformare in un gioiello dell’ospitalità che, dal 2002, fa parte della cooperazione internazionale Romantik Hotels & Restaurants. ...

Viaggi & Turismo : gli italiani fotoreporter di Viaggio - smartphone al posto della macchina fotografica : In Italia sono gli over 55 a preferire lo smartphone per i loro album di Viaggio e non i giovanissimi. A confermarlo è una ricerca condotta da eDreams, l’agenzia di Viaggi leader in Europa, coinvolgendo 10.000 persone da Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Portogallo e Svezia. Per l’indagine siamo i primi (66%) tra i Paesi analizzati a preferire il cellulare alla macchina fotografica per immortalare i momenti più significativi dei nostri ...

Viaggi & Turismo - Reggio Calabria : un altro weekend di sport e divertimento a Gambarie d’Aspromonte : Comincia un altro weekend di sport e divertimento a Gambarie d’Aspromonte. Grazie alle abbondanti nevicate delle ultime settimane la rinomata località turistica invernale, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, è stata letteralmente presa d’assalto dai turisti, non solo reggini e calabresi, ma molti provenienti dalla vicina Sicilia e da altre regioni del Sud. Si aspetta già da oggi un altro fine settimana da tutto esaurito. Gli operatori ...

Viaggi & Turismo - Tokyo : fioritura dei ciliegi - ecco i parchi più belli dove vivere l’hanami [GALLERY] : 1/5 ...

Viaggi & Turismo - le proposte MSC Crociere per l’inverno 2019/2020 : prima si prenota - maggiori sono i vantaggi : MSC Crociere, la più grande Compagnia di Crociere a capitale privato al mondo, presenta un’ampia offerta di Crociere per i crocieristi più lungimiranti e già proiettati all’inverno 2019/2020. Nella sfera di cristallo MSC il futuro mostra una Compagnia composta da una flotta di 17 moderne navi, una vasta gamma di destinazioni comodamente raggiungibili in ogni angolo del globo e un ventaglio di scelte davvero stimolanti ideali per una ...

Viaggi & Turismo : ecco la nuova classifica delle migliori compagnie aeree di linea del mondo : eDreams rende nota la classifica delle migliori compagnie aeree di linea del mondo: l’agenzia di Viaggi online leader in Europa anche quest’anno analizza le recensioni dei suoi clienti internazionali e stila una classifica prendendo in considerazione alcuni fondamentali aspetti del Viaggio come qualità e comodità dell’aereo, servizio a bordo ed efficienza nel check-in. Elette dagli utenti sono, in ordine, Turkish Airlines, Aegean Airlines e ...

Viaggi & Turismo - al via il countdown per MSC Seaview : la nave più tecnologica mai costruita in Italia partirà da Genova - Napoli e Messina : Mancano solo 100 giorni al battesimo di MSC Seaview, la smartship di MSC Crociere in arrivo il prossimo 2 giugno a Civitavecchia con una grande cerimonia cui prenderanno parte istituzioni e personaggi del mondo dello spettacolo Italiano e internazionale che saranno svelati nel corso delle prossime settimane. “Oggi iniziamo il conto alla rovescia per MSC Seaview, una nave ultramoderna che offrirà a bordo una pluralità di servizi mai vista prima, ...