Via al processo per omicidio senza imputati né cadavere

Al Via processo all'editore Mario Ciancio Sanfilippo : Nel tribunale di Catania, oggi prima udienza. L'editore e direttore del quotidiano La Sicilia è stato rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa - Si sta svolgendo in queste ore, ...

Al Via processo all' editore Mario Ciancio Sanfilippo : Nel tribunale di Catania, oggi prima udienza. L'editore e direttore del quotidiano La Sicilia è stato rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa - Si sta svolgendo in queste ore, ...

Strage Bologna - Via a processo Cavallini : ANSA, - Bologna, 20 MAR - A quasi 38 anni dal più grave attentato italiano del dopoguerra, prende il via un nuovo processo sull'esplosione alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti e 200 ...

Roma - Grillo diserta il processo a FaVia - l'ex m5s 'accusatore' : 'Stanno sfuggendo al processo che hanno voluto loro, anche oggi Beppe Grillo non si è presentato in Tribunale mentre io ero a Roma. E ormai certificato che quel che io sostenevo, ovvero che ci fosse ...

Diffamazione - Grillo testimone non si presenta a processo contro FaVia : “Legittimo impedimento” : Beppe Grillo non si è presentato all’udienza a Roma che lo vedeva testimone nel processo per Diffamazione contro l’ex consigliere regionale M5s dell’Emilia Romagna Giovanni Favia. L’udienza è stata rinviata al 9 luglio. “Legittimo impedimento per impegni lavorativi”, è stata la comunicazione inviata al tribunale dal garante M5s che si trovava il 18 marzo a Villafranca di Verona per uno spettacolo. Favia, espulso dal ...

Grillo non si presenta all'udienza - slitta processo contro l'ex militante FaVia : Tutto rinviato al 9 luglio. Beppe Grillo , chiamato a testimoniare in un processo per diffamazione contro l'ex consigliere regionale M5S dell'Emilia Romagna, Giovanni Favia , non si è presentato in ...

Madre inVia all'amante le foto osè della figlia 14enne : a processo : CONEGLIANO - foto osé alla figlia, poi spedite all'amante. Il giudice di Venezia, accogliendo le richieste del pm antimafia Patrizia Ciccarese, ha rinviato a giudizio una Madre 58enne , rischia fino a ...

Woodcock - primi testimoni : Via al processo disciplinare : Saranno ascoltati la giornalista di Repubblica Liana Milella, autrice del colloquio intervista con Henry John Woodcock pubblicato lo scorso 13 aprile; e l'allora capo vicario della Procura di Napoli ...

Roberta Ragusa - rinViata l'udienza del processo a Antonio Logli : Il processo d’appello a carico di Antonio Logli, accusato dell’omicidio della moglie, Roberta Ragusa, è stato rinviato al 28 marzo. L'udienza in programma oggi non si è celebrata per l'adesione dei legali di Logli...

Discarica di Bussi - rinViato il processo in Cassazione per lo sciopero degli avvocati. Incombe la prescrizione : rinviato a data da destinarsi. Lo sciopero degli avvocati miete una vittima eccellente: il processo in Cassazione per l’inquinamento di Bussi sul Tirino (Pescara), la Discarica dei veleni della Montedison. Previsto questa mattina dopo il ricorso degli imputati condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello dell’Aquila, il rinvio è scattato per l’adesione allo sciopero di alcuni dei legali delle difese e degli avvocati di parte civile. ...

Strage di Bologna - il 21 marzo al Via il processo a Cavallini. Procura citerà Ciavardini - Mambro e Fioravanti : Prosegue il percorso del processo sulla Strage di Bologna in cui è imputato Gilberto Cavallini, ex Nar accusato di concorso in Strage a 38 anni dall’esplosione alla stazione. In vista della prima udienza, il 21 marzo, i pm stanno preparando la lista dei testimoni in cui, stando a Repubblica, compaiono Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, già condannati in via definitiva. Ci saranno anche, scrive l’Ansa, Flavia ...

Torre Annunziata - Ferito in un agguato a Via Cuparella - la testimonianza al processo contro figlio del boss del Penniniello : 'Non so chi ha sparato, non li ho visti in volto. E non immagino perché l'abbiano fatto, forse è stato un puro caso'. Poi si gira e saluta gli imputati. Testimone a processo è il 20enne Vittorio Nappi,...

La roccaforte di De Luca sotto assedio : prima sconfitta in 25 anni - Via al processo : Inviato a Salerno La parola d'ordine sembra essere non è successo niente. I risultati elettorali parlano anche qui di un crollo del Pd, di una solenne mazzata dello strapotere trentennale...

La roccaforte di De Luca sotto assedio : prima sconfitta in 25 anni - Via al processo : Inviato a Salerno La parola d'ordine sembra essere non è successo niente. I risultati elettorali parlano anche qui di un crollo del Pd, di una solenne mazzata dello strapotere trentennale...