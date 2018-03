Vettel | ' La Mercedes è favorita | ma la Ferrari ha buoni motivi per essere ottimista'

Gp Australia - Vettel : 'Mercedes favorita ma noi siamo pronti' : Roma, 22 mar. , askanews, 'E' giusto considerare la Mercedes favorita per il Mondiale ma la stagione è lunga. Questa è solo una gara, ma noi siamo fiduciosi e abbiamo molti motivi per essere ottimisti.

F1 - Ferrari e Mercedes : test a Barcellona ultimo giorno/ Raikkonen vicinissimo a Vettel - Leclerc sbatte : F1, Ferrari e Mercedes: test a Barcellona ultimo giorno: Raikkonen sfiora il record di Vettel, Hamilton invece... Facciamo il punto dopo l’ultima giornata di prove a Montmelò(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 13:40:00 GMT)

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 8 marzo. Sebastian Vettel fulmine rosso - Mercedes e Verstappen solo long run : Ci attendavamo la risposta della Ferrari dopo i fuochi d’artificio di ieri della Mercedes e della Red Bull. Sebastian Vettel e la Rossa non hanno deluso, esaltando i tifosi del Cavallino Rampante e svettando nella graduatoria generale dei tempi. 1’17″182 (con gomme hypersoft) e nuovo record della pista. Un tempo ottenuto senza spremere più di tanto la monoposto, a detta di chi è in circuito. Un Sebastian che, dunque, continua a ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (8 marzo). Sebastian Vettel al comando - le Mercedes inseguono : Sebastian Vettel ha realizzato il miglior tempo nella penultima giornata di Test di F1 a Barcellona. Il tedesco si è scatenato al volante della sua Ferrari e ha scaldato tutti i tifosi percorrendo una mole esorbitante di giri e fermando il cronometro su un notevole 1:17.182, crono ottenuto con le hypersoft. La mescola più leggera proposta dalla Pirelli si sposa a meraviglia con la Rossa che ha svolto anche un lungo lavoro sul passo gara e che ha ...

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (8 marzo)? Sebastian Vettel per rispondere a Red Bull e Mercedes : Giovedì 8 marzo si tornerà in pista a Barcellona per una nuova giornata di Test di Formula Uno. Sul circuito catalano andrà in scena il penultimo atto di queste prove che precedono l’inizio del Mondiale di F1 previsto tra tre settimane in Australia. Ferrari, Red Bull e Mercedes hanno dato risposte altalenanti e la giornata di oggi servirà alle varie scuderie per capire ulteriormente il potenziale delle proprie monoposto e quali sono gli ...

Formula1 Test Montmelò Ricciardo è un missile; Vettel 4° dopo le Mercedes : Acuto di Daniel Ricciardo nella seconda giornata di Test di F.1 al Montmelò: l'australiano della Red Bull è stato il più veloce di questo mercoledì 7 marzo con il tempo di 1'18"047 realizzato verso ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi quinta giornata. Sebastian Vettel impressiona con 168 giri - mentre la Mercedes si nasconde. Primi problemi per Red Bull e McLaren : Ha preso il via la seconda, ed ultima, settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Finalmente team e piloti hanno trovato il vero clima catalano. Addio dunque a pioggia, neve e temperature glaciali. La giornata odierna, infatti, si è disputata sotto un bellissimo sole con la colonnina di Mercurio che si atTestava sui 15°. Il lavoro in pista se n’è ovviamente giovato, con molti protagonisti oltre i 100 giri, ...

Vettel : “La Mercedes favorita ma noi vogliamo riportare il titolo a Maranello” : Vettel: “La Mercedes favorita ma noi vogliamo riportare il titolo a Maranello” Il tedesco traccia un primo bilancio dopo i test di Barcellona: “Abbiamo capito la macchina, ma ci servono più giri” Continua a leggere L'articolo Vettel: “La Mercedes favorita ma noi vogliamo riportare il titolo a Maranello” è su NewsGo.

F1 - Test Barcellona 2018 : la Ferrari non guarda al giro secco. Sebastian Vettel : “Saremo vicini alle Mercedes” : La Ferrari non ha cercato il giro veloce, ma la giusta dimensione sul passo gara oggi nei Test di Barcellona. Lo sa bene Sebastian Vettel, che a MotorSport.com ha dichiarato: “Abbiamo il polso della situazione, capiamo come reagisce la macchina, ma è necessario percorrere più chilometri per capire tante altre cose della vettura. Siamo ai primi chilometri con una monoposto nuova, quindi tutti sono eccitati. Dispiace non poter girare come ...

