Vertice del Centrodestra a Roma | «A noi il Senato | ai 5 Stelle la Camera»

Vertice del Centrodestra : "A noi la presidenza<br>del Senato - al M5S la Camera" : A Palazzo Grazioli oggi si è riunito il Centrodestra, la coalizione che ha vinto, senza maggioranza, le elezioni del 4 marzo. Hanno partecipato Silvio Berlusconi e Niccolò Ghedini per Forza Italia, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti per la Lega, Giorgia Meloni e Ignazio la Russa per Fratelli d'Italia. Al termine del Vertice è stato diramato un comunicato ufficiale, eccolo:"Il Centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune ...

Domani il Vertice decisivo del centrodestra : FI vorrebbe un suo uomo a capo del Senato, magari quel Romani che sarebbe gradito anche al Pd. Ma dalla Lega si è voluto ricordare che le gerarchie sono cambiate: Il leader della coalizione è Salvini ...

M5s e linea della fermezza su Montecitorio. Avanza la candidatura di Fico. Occhi puntati sul Vertice del centrodestra : La linea del Movimento 5 stelle è chiara: "Il centrodestra ci faccia sapere, ma noi dalla Camera non ci muoviamo". È quella che i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo hanno ripetuto oggi durante un nuovo giro di incontri con gli omologhi di tutti i partiti. Il metodo impostato – e rivendicato – dai vertici stellati è chiaro: accordo di sistema con tutte le forze politiche, con Montecitorio come casella ...

