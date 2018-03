Verona | torna il ' Panini Tour Up! 2018' | giochi e premi per piccoli e grandi 3

Verona : torna il 'Panini Tour Up! 2018' - giochi e premi per piccoli e grandi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Questa iniziativa con Panini ci permette di entrare in contatto con i ragazzi e le loro famiglie a partire dal gioco e dal divertimento - ha sottolineato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo - È un piac

Verona : torna il 'Panini Tour Up! 2018' - giochi e premi per piccoli e grandi : Verona, 22 mar. (AdnKronos) - torna nel prossimo weekend a Verona il grande appuntamento con il “Panini Tour Up! 2018”. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2017-2018” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 24 e domenica 25 marzo a Piazza Bra. Il Tour Pa

Automobilismo : a Verona torna ‘Aspettando la corsa più bella del mondo’ : Verona, 12 mar. (AdnKronos) – Lo staff dell’Automobile Club Verona è al lavoro per la terza edizione di Aspettando la corsa più bella del Mondo, gara di regolarità classica che si svolgerà tra Verona e provincia domenica 13 maggio, a pochi giorni dalla Mille Miglia come appuntamento propedeutico alla Freccia Rossa.Dopo le prime due edizioni che hanno visto un interesse crescente da parte di partecipanti provenienti da tutto il mondo, ...

Serie A Verona - ritorna Cerci. Valoti ancora in dubbio : Verona - Alessio Cerci è tornato a Peschiera. E' questa la notizia del giorno in casa Hellas Verona . L'attaccante ha terminato il percorso riabilitativo svolto presso Villa Stuart , Roma, ed è ...

Benevento-Verona - è la partita ‘della vita’ : De Zerbi può tornare definitivamente in corsa : Benevento-Verona, la partita della vita. Si avvicina l’inizio della 27^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo turno che può risultare decisivo per le zone alte della classifica ma anche per la salvezza scontri da brividi. Su tutti quello tra Benevento e Verona, partita che vale una stagione e per entrambe le squadre. Il Benevento è stato grande protagonista dell’ultima sessione di mercato, crede alla salvezza, contro ...

La Lazio torna alla vittoria nel segno di Immobile : Verona ko 2-0 e quarto posto in classifica : La Lazio di Simone Inzaghi torna alla vittoria dopo un periodo altamente negativo e lo fa alla grande. I biancocelesti hanno mandato al tappeto il Verona di Fabio Pecchia frutto della doppietta di Ciro Immobile, bomber ritrovato e sempre più capocannoniere della Serie A. La partita è stata sempre in pugno da parte dei padroni di casa e nel primo solo Nicolas e qualche errore di troppo hanno permesso che il punteggio fosse solo di 0-0. Nella ...

Verona-Roma 0-1 : decisivo Under - i giallorossi tornano a vincere - Video Gol - : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Verona-Roma, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 4 febbraio Roma-Juventus Primavera 2-1, rimonta giallorossa allo scadere Probabili ...