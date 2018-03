Verona : Gruppo Cattolica nuovo socio Fondazione Arena : Verona, 22 mar. (AdnKronos) – Il Gruppo Cattolica Assicurazioni entra nel Consiglio di indirizzo di Fondazione Arena, per contribuire al progetto di rilancio dell’ente lirico veronese avviato dall’Amministrazione Sboarina. Ancora in fase di definizione la somma che Cattolica investirà per entrare come socio fondatore di Fondazione Arena, ma che dovrebbero corrispondere al 3 per cento della somma dei contributi netti approvati ...

Verona : Gruppo Cattolica nuovo socio Fondazione Arena (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Come Cattolica ‘ afferma il presidente Bedoni – abbiamo colto l’invito del Sindaco a partecipare ad un progetto di rilancio di un patrimonio culturale ed economico come l’Arena e la sua Fondazione, di grande importanza per la nostra città, cercando di uscire dalla logica contingente e meramente economica e di bilancio, per vedere l’opportunità che per Verona può ...

Serie A Verona - allenamento in gruppo per Valoti e Buchel : Verona - Seduta di allenamento per il Verona , che prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, contro l' Atalanta . La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia , ...

Pd Verona - la capogruppo non vuole comparire nel video con la coppia gay. Sui diritti i dem sono confusi : Il caso di Carla Padovani è indicativo della sindrome bipolare che attraversa il Partito democratico e che lo fa oscillare, schopenhauerianamente, tra un’attenzione ancora modesta (e dai risultati per altro mediocri) verso i diritti delle persone Lgbt e la negazione degli stessi. Appunto, tra la noia e il dolore. Per chi non conoscesse il fatto, il Pd di Verona ha deciso di girare un video dando la parola a cittadini/e e militanti per indicare i ...

Serie A Verona - parzialmente in gruppo Buchel e Heurtaux : Verona - Il Verona , allo Sporting Center Il Paradiso di Peschiera, ha ripreso gli allenamenti, in vista del prossimo impegno con il Benevento . La squadra, agli ordini di Fabio Pecchia , ha ...