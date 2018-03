Frana sulla strada per MonteVergine Tanta paura ma nessun ferito : Frana sulla strada che sale al Santuario di Montevergine. Terra, alberi e massi si sono staccati da un costone di un tratto della SS 374 tra Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, invadendo la...

Vergine : Il tuo robusto senso dell’umorismo ti rende più attraente agli occhi delle persone che vuoi attirare. Il gusto per il divertimento è un’altra qualità accattivante che vale le pena di inserire nel tuo repertorio. E c’è una terza virtù... Leggi

Vergine : La parola “velleità” si riferisce a un desiderio che non si ha la forza di realizzare. Se sentite il bisogno di andare in pellegrinaggio in un luogo sacro ma non riuscite a trovare la motivazione per farlo, quel desiderio è velleitario.... Leggi

Domenica Live/ Scintilla : "Mi fascio la testa quando si rompe". Simone Barbato è Vergine? (4 marzo 2018) : Domenica Live, Anticipazioni: canna-gate dell'Isola dei Famosi 2018 cancellato e Chiara Nasti censurata? La verità da Barbara d’Urso nella nuova puntata di oggi pomeriggio.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 15:04:00 GMT)

Olio Capitale - la Campania alla fiera dell'extraVergine di Trieste : Per questo abbiamo ritenuto giusto abbinare Olio Capitale a Esof 2020, con convegni e dibattiti in cui andremo a capire il connubio tra scienza e Olio', spiega Antonio Paoletti, presidente della ...

Al via domani a Trieste Olio Capitale - fiera degli extraVergine : Trieste, 2 mar. , askanews, Apre i battenti domani, sabato 3 marzo, il grande salone degli extravergini tipici e qualità di Trieste. Olio Capitale, evento organizzato da Aries, Azienda Speciale della ...

Calabria : modelli sostenibili e nuove tecnologie per la valorizzazione delle olive e dell’olio extraVergine : Il seminario, svoltosi il primo marzo presso l’aula seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio Calabria, oltre ad un folto pubblico di imprenditori, divulgatori, addetti ai lavori, assaggiatori e studenti, ha visto la partecipazione di oltre centotrenta professionisti del settore che hanno potuto ascoltare gli importanti passi avanti fatti grazie al progetto finanziato dal Miur, nell’ambito dei progetti PON, e che ha visto ...

2 marzo 2018 - il messaggio della Vergine Maria a Medjugorje riportato dalla Veggente Mirjana : 'il Padre Celeste vi ama' : Non è mio Figlio che per il suo doloroso sacrificio ha redento il mondo? Io, come Madre sua, ero con Lui nel dolore e nelle pene, così come lo sono con tutti voi. Figli miei, sono con voi nella vita, ...