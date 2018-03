Venezia | spacciavano droga in carcere | scoperti dai carabinieri 4

liberoquotidiano

(Di giovedì 22 marzo 2018) (AdnKronos) - Nel corso delle indagini sono, altresì, state arrestate 7 persone in flagranza di reato, sono state denunciate in stato di libertà altre 8 persone oltre ai destinatari di misure cautelari, tutte per il medesimo reato, sono stati denunciati 5 degli attuali indagati anche per reati contr