Venezia | Jesolo | in spiaggia stop ai massaggiatori abusivi

liberoquotidiano

: Madonna ho voglia di ritornare a Venezia, andare a Jesolo e stare al fresco al Piave. Quando arriva l'estate? - itsrebecca_g : Madonna ho voglia di ritornare a Venezia, andare a Jesolo e stare al fresco al Piave. Quando arriva l'estate? - caicio43 : RT @anboemo: .@UlisseFIAB - Tre gradesi vendono per beneficenza a due euro al chilometro il percorso in #bicicletta da Grado a #Ravenna pe… -

(Di giovedì 22 marzo 2018), 22 mar. (AdnKronos) -aiin, sì all’istituzione di aree off-limits per chi intende commettere illeciti e di misure, come il “Daspo” urbano, per l’allontanamento di soggetti considerati pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico. Sono questi i princip