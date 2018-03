Veneto | Anci | domani convegno su Protezione Civile a Casalserugo Pd

Veneto : Finco - Lega - - no alla presenza del lupo - e lancia petizione on line : ... ed evitare così che malgari ed agricoltori, veri animatori del territorio montano, preferiscano abbandonare malghe e stalle a fronte di un'inerzia ingiustificata della politica, che tutela i lupi ma ...

Veneto : Finco (Lega) - no alla presenza del lupo - e lancia petizione on line : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) – “Una petizione per dare voce alle istanze dei cittadini e delle persone che lavorano sulle nostre montagne. Solo in Veneto, per l’anno 2017, ci sono state 361 uccisioni causate da lupi o canidi. Tutto questo sta mettendo a serio rischio l’equilibrio faunistico e naturalistico delle zone montane, oltre a causare gravi danni economici agli allevatori, al settore del turismo e ...

Veneto : Anci - confronto con Regione per assistenza a persone con disturbi mentali : Padova, 15 mar. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha chiesto ed ottenuto un tavolo di confronto con la Regione per discutere dei livelli essenziali di assistenza, i cosidetti LEA, in particolare per quel che riguarda l’assistenza socio sanitaria e residenziale alle persone con disturbi mentali in riferime

Elezioni : Anci Veneto - sinergia con parlamentari e prossimo governo : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) - “Ci tengo a fare i complimenti ai neo parlamentari veneti eletti in questa tornata elettorale augurando loro buon lavoro. Tra di loro ci sono anche diverse personalità che hanno ricoperto il ruolo di sindaco o assessore comunale per questo sono certa che sapranno difend

Autonomia : Anci Veneto - firma preaccordo tappa importante per dare risorse ai sindaci (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “L’Anci Veneto – ricorda la Presidente - si è espressa in tempi non sospetti a favore dell’Autonomia perchè siamo convinti che possa rappresentare un’opportunità ed in questo percorso si inserisce la nostra proposta di trattenere sul territorio gli avanzi di amministrazio

Autonomia : Anci Veneto - firma preaccordo tappa importante per dare risorse ai sindaci : Venezia, 28 feb. (AdnKronos) - “La firma di questo accordo è una tappa importante nel percorso verso l’Autonomia che mi auguro possa portare ai sindaci ed ai Comuni più poteri, più risorse e la possibilità di incidere dal punto di vista amministrativo attraverso investimenti e azioni orientate al fu

Elezioni : Ance Veneto lancia il manifesto per rilancio economia : Venezia, 23 feb. , (AdnKronos) - “Questo manifesto contiene una serie di impegni precisi che chiediamo a chi si candida a governare il Paese per i prossimi anni. I temi presenti all’interno del documento sono fondamentali anche per la nostra regione e possono rappresentare, per il prossimo Esecutivo

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile : allarme rosso e arancione in Veneto mentre il maltempo si sposta al Centro/Sud : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese tenderà, dalla prossima notte, ad interessare le regioni Centro – meridionali determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi su medio adriatico, basso tirreno e successivamente sulla Puglia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...