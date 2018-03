Vaticano | Papa Francesco | Socci svela la vera reazione di Ratzinger alla lettera taroccata

Si è dimesso il funzionario Vaticano che ha diffuso una versione “tagliata” della lettera in cui Benedetto XVI parla bene di Papa Francesco : Stamattina Papa Francesco ha accettato le dimissioni di Dario Edoardo Viganò, il prefetto della segreteria della Comunicazione del vaticano, cioè il funzionario che aveva diffuso una versione “tagliata” della recente lettera in cui benedetto XVI elogiava Papa Francesco. La lettera, The post Si è dimesso il funzionario vaticano che ha diffuso una versione “tagliata” della lettera in cui benedetto XVI parla bene di Papa ...

Vaticano - Tre nuovi nunzi ordinati da Papa Francesco : 'Non per le altre cose', ha proseguito a braccio: 'Non per gli affari, non per la mondanità, non per la politica' . 'Episcopato', infatti, 'è il nome di un servizio, non di un onore'. Francesco li ha ...

Ratzinger difende Papa Francesco. Ma rivela di essere il Matteo Orfini del Vaticano : La pubblicazione completa della missiva, vergata il 12 marzo scorso dal Papa emerito Benedetto XVI riguardo alla figura intellettuale di Papa Bergoglio, si rivela ormai compiutamente per quello che voleva essere: un abbraccio mortale di rara perfidia, con cui il piccoletto malignazzo Joseph Ratzinger, il Matteo Orfini Vaticano, finge di smentire le maldicenze che circolano sul suo successore nei sotterranei più tetri dalle parti di San Pietro, ...

Lettera di Ratzinger su Papa Francesco - il Vaticano : 'Nessuna censura' : La Santa Sede fa chiarezza sulle polemiche seguite alla pubblicazione di parte di una Lettera di Benedetto XVI sulle qualità filosofiche e teologiche di Papa Francesco e precisa che non c'è stata ...

Vaticano-ITALIA Papa : padre Pio - 'apostolo del confessionale' che ha insegato a 'farsi piccoli' : San Pio lo chiamò 'tempio di preghiera e di scienza', dove tutti sono chiamati a essere 'riserve di amore' per gli altri , Discorso per il 1° anniversario dell'inaugurazione , 5 maggio 1957, : è la ...

[L'analisi] Ecco perché in Vaticano è scattata la resistenza contro Papa Francesco : "Resistenze. Francesco, come tutti i papi, ha generato resistenze fuori e dentro la Chiesa. perché? "Se lo chiede la più importante rivista del mondo dei gesuiti, La Civiltà Cattolica , tracciando in ...

Vaticano - Papa Francesco e la clamorosa verità : ecco le 7 righe 'tagliate' dalla lettera di Papa Ratzinger : ... titolare del seguitissimo blog Settimo cielo , a 'svelare il mistero' della lettera di Benedetto XVI 'a favore' di Bergoglio che tanti dubbi aveva sollevato nel mondo della Chiesa. A quella lettera ...

Vaticano - due migranti musulmani per la squadra del Papa : Jallow, a nome di tutti gli stranieri presenti nel belpaese, ci ha tenuto a ringraziare Papa Francesco per l'opportunità concessagli attraverso lo sport. Ansu Sise , invece, è un senegalese di ...

Il Vaticano fa causa a sito cattolico ultraconsevatore critico con Papa Francesco : Scrive Il Giornale che la Segreteria di Stato Vaticana ha dato incarico ai suoi legali dello studio Baker & Mckenzie, tra i più potenti e influenti al mondo, di diffidare www.infoVaticana.com dall'...

Vaticano - Papa Francesco e l'app per la preghiera online : malumori nella Chiesa : Il Papa non può che approvare questa iniziativa che diffonde anche le intenzioni mensili di preghiera aprendosi alla comunità del mondo digitale. Click to pray si muove in questa direzione e cerca di ...

Vaticano - nella squadra di atletica del Papa entrano due migranti musulmani : La squadra podistica del Papa composta da settanta dipendenti della Santa Sede con questa iniziativa simbolica ha deciso di mostrare il valore aggregativo dello sport, adottando simbolicamente i due ...

Vaticano - Papa Francesco : la Papal Foundation dimezza gli aiuti : ... con progetti umanitari scrupolosamente vagliati in tutto il mondo. A ogni progetto vengono elargiti non più 200mila dollari. Ecco perchè, quando alla Charity hanno saputo che l'ospedale americano ...