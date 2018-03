“Vanessa la balena” Insulti choc contro la Incontrada Parole che hanno colpito

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 marzo 2018) Una parentesi dolorosa, ormai alle spalle per fortuna, ma che continua di tanto in tanto a bussare alla porta dei suoi ricordi, causandole ancora oggi una sensazione spiacevole. Ospite di “Dance, Dance, Dance”, Vanessaha voluto aprirsi e raccontare una parte ancora oscura del suo passato, tornando su una tematica che già negli anni scorsi l’aveva vista al centro delle polemiche: la sua forma fisica. La bella presentatrice non aveva infatti mai nascosto di esserci rimasta male per certi commenti crudeli sul suo corpo in un momento in cui, poco dopo la nascita del primo figlio, recuperare la linea non è facile né immediato. Tanti utenti, crudeli, si erano sentiti in diritto di punzecchiarla nell’orgoglio, con notevole crudeltà. Vanessa ha deciso oggi di ricordare quei momenti e in particolar modo una frase che le era rimasta marchiata dentro, ...