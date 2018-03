Valanga travolge alpinisti : 2 morti : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Tre alpinisti austriaci sono stati travolti da una Valanga sul Gran Zebrù, a circa 3.400 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del soccorso alpino di Solda (Bolzano). Due uomini sono morti, mentre una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Trento. L'articolo Valanga travolge alpinisti: 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

La Valanga travolge il Pd : "Resta solo l'opposizione" : solo mestizia. Condita, con i primi exit poll e proiezioni, di speranza , 'Aspettiamo i voti veri' commentava neanche troppo convinto il presidente della Circoscrizione 8, Ricca, presto virata in ...

Valanga travolge 2 sci-alpinisti in Valtellina : feriti : Una Valanga di medie dimensioni, nel primo pomeriggio di oggi, ha travolto in alta Valtellina nel territorio di Valdisotto (Sondrio) due escursionisti, rimasti feriti. Non si sa, al momento, se la Valanga sia stata causata o meno da passaggio dei due sci-alpinisti. Sul posto, oltre agli uomini del Soccorso Alpino di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf della Guardia di Finanza, sono intervenute due eliambulanze decollate da Caiolo ...

Italia : Valanga travolge 2 scialpinisti in Valtellina - feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Valanga in valle Maira travolge oltre una decina di scialpinisti tedeschi : tutti illesi : Una Valanga ha coinvolto oltre una decina di scialpinisti oggi in Val Maira, nel Canale nord che conduce alla cima della Piovosa, a quota 2602 metri, sopra Marmora. L'incidente attorno alle 11 di ...

Valanga travolge 4 sciatori in Svizzera : morta una donna : Ieri pomeriggio in Svizzera quattro sciatori sono stati travolti da una Valanga nella zona di Arolla, nel canton Vallese, vicino al confine italiano: è morta una donna di 40 anni, secondo quanto riferito dalla polizia Svizzera. I soccorritori hanno rintracciato e recuperato il gruppo: i quattro sono stati trasferiti in ospedale, ma la donna non ce l’ha fatta ed deceduta nella notte. L'articolo Valanga travolge 4 sciatori in Svizzera: morta ...

Belluno - Valanga travolge due scialpinisti : si salvano grazie all'airbag : Sfuggono alla valanga con l'airbag. Due scialpinsti sono stati travolti dalla neve mentre salivano sul gruppo delle Marmarole. Entrambi si sono salvati grazie all'airbag in dotazione con uno che, ...

“Siamo senza parole”. Valanga in Alta Savoia travolge sciatori : il bilancio è drammatico. Un padre stava percorrendo una pista battuta con la figlia quando accade la tragedia. Poco dopo - altre valanghe killer in diversi posti : La passione per la neve nella stagione sciistica si sta trasformando sempre più in una tragedia, dove il bilancio delle vittime anziché diminuire cresce di anno in anno. Domenica nera per le Alpi. dopo la Valanga che ha causato due feriti in Svizzera, in Francia il bilancio è molto più pesante e si contano 3 morti nell’Alta Savoia. Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale nella zona conosciuta come “La Combe à ...

Francia - Valanga travolge e uccide padre e figlia di 11 anni in Val d’Isère : Una ventina di sciatori investiti da una valanga a Racines, in provincia di Bolzano; altri dieci coinvolti in una slavina nel Vallese: tre feriti in tutto

VS : Valanga travolge due persone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Svizzera - Valanga travolge una decina di alpinisti nel Vallese : Una decina di alpinisti sono stati travolti da una valanga nel Canton Vallese, nella Svizzera meridionale. Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che l'incidente è avvenuto a circa 2.500 metri ...