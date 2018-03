Vacanze sulla neve per 10 | 6 mln italiani

Vacanze sulla neve per 10 - 6 milioni italiani : +11% rispetto al 2017 : Sono 10,6 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza sulla neve , settimana bianca o weekend, tra gennaio e marzo. Lo rileva Federalberghi, evidenziando che un incremento di ...

Viaggi & Turismo : tra gennaio e marzo 2018 Vacanze sulla neve per 10 - 6 milioni di italiani : Secondo quanto rilevato da Federalberghi, sono 10,6 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza sulla neve tra gennaio e marzo 2018, determinando un incremento di circa l’11% rispetto al 2017 (9,5 milioni). Il giro di affari complessivo sarà pari a 7,3 miliardi, in crescita del 17,7% circa rispetto ai 6,2 miliardi del 2017. L'articolo Viaggi & Turismo: tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10,6 ...