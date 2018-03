Usain Bolt | incredibile | provino con il Borussia Dortmund

Usain Bolt calciatore - finirà come Michael Jordan con il baseball? : Usain Bolt vuole diventare un calciatore professionista e si giocherà le sue carte in un provino con il Borussia Dortmund. Il della velocità ha annunciato su Twitter e Instagram la novità, specificando poi a Premium Sport che giocare a calcio ai massimi livelli è sempre stato il suo sogno nel cassetto, quando da bambino doveva ancora avvicinarsi all’atletica leggera. “Sono molto emozionato, voglio capire fin dove posso arrivare”, ha spiegato il ...

Usain Bolt PROVINO BORUSSIA DORTMUND/ Lui si presenta : “Ho lo stesso talento di Messi” : USAIN BOLT PROVINO BORUSSIA DORTMUND, "Gioco ala sinistra". Il velocista giamaicano pronto a scendere sul rettangolo verde di gioco, venerdì sarà il momento del PROVINO ufficiale.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:47:00 GMT)

Usain Bolt giocherà a calcio... ma per una partita con l'Unicef : Il suo annuncio aveva stupito tutti, facendo speculare sulla possibilità che il velocista Usain Bolt avesse deciso di cambiare tutto e darsi al calcio. "Ho firmato per una squadra", aveva annunciato sui suoi canaeli social, chiedendo ai fan di avere un po' di pazienza e assicurando che questa mattina avrebbero scoperto di che cosa si trattava.Una risposta è arrivata e non è probabilmente quella che ci si aspettava. Bolt ...

La trovata di Usain Bolt : «Ecco in che squadra giocherò a calcio…» : Scherzava, ma anche no. Usain Bolt non giocherà a calcio in un club di professionisti, come aveva lasciato immaginare il tweet dell’altro giorno in cui prometteva di svelare il club per cui aveva firmato. Dal Manchester Utd – la sua squadra del cuore – alla squadra sudafricana del Mamelodi Sundowns, con cui ultimamente si era pure allenato; ci si era tutti sbizzarriti sulla second-life del più grande sprinter di tutti i tempi. Invece ...

Usain Bolt diventa calciatore : «Ho firmato per un club» : «Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete con chi alle 8, ora di Londra, di martedì». Fosse un calciatore a scrivere un messaggio così ci sarebbe attesa, ma non più di tanto. In fondo il pallone è il suo mestiere. Invece il tweet viene da uno che ha usato piedi e gambe, ma in tutt’altro sport: Usain Bolt. https://twitter.com/UsainBolt/status/967821399430705152 A meno di un anno dall’addio all’atletica, l’uomo più veloce del mondo, ...

