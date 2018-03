Usa | Ue per ora esclusa dai dazi su acciaio e alluminio

Troppe scene di fumo : Netflix finisce sotto accUsa per le sue serie tv - : In totale le scene che vedono il tabacco protagonista sul servizio di streaming sono state 319, più del doppio rispetto alle altre emittenti che si sono fermate a 119. «Le persone esposte a immagini ...

L'amministrazione Trump : Europa esclUsa per ora dai dazi su acciaio e alluminio : E' nell'interesse della nostra economia". Il premier ha detto di sperare che l'esenzione per l'Unione europea dalle mosse preannunciate da Donald Trump sia completa.

Processo Maroni - l’accUsa chiede due anni e sei mesi per l’ex governatore della Lombardia : A due anni e 4 mesi dall’apertura della prima udienza il procuratore aggiunto Eugenio Fusco è riuscito a iniziare la requisitoria nel Processo in cui è imputato l’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni e a chiedere una pena. L’accusa ha chiesto due anni e mezzo. L’ex segretario della Lega Nord è a giudizio per le ipotizzate pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex ...

RagUsa - provvedimenti restrittivi per numerosi soggetti : numerosi provvedimenti restrittivi sono stati emessi a carico di altrettanti soggetti in provincia di Ragusa. Diversi i reati contestati

Il superindice Usa cresce oltre le attese a febbraio : Teleborsa, - cresce a ritmo più moderato ma al di sopra delle attese il superindice USA relativo alle condizioni economiche . Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, a ...

Due enormi boati in Lombardia e Val d'Aosta : caUsati da caccia in volo per intercettare aereo Air France : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, ma anche in Valle d'Aosta. Il...

Ivrea - non vede i figli da 4 anni per una falsa accUsa di stalking : “Devo riabbracciarli” : Annamaria Notario, 37 anni, di Foglizzo, non vede i suoi tre figli da 4 anni, da quando cioè la nuova compagna del marito, Giulia Baro, l'ha denunciata per stalking. Ma indagini approfondite hanno permesso di scoprire che le accuse erano false, così quest'ultima è stata condannata per calunnia a 2 anni e mezzo di reclusione. "Ma non avrò pace finché non potrò riavere i bambini con me".Continua a leggere

Uomini e Donne - Gemma Galgani : "Giorgio Manetti? Porta chiUsa per sempre" : Gemma Galgani, tra le protagoniste più discusse del trono over di Uomini e Donne, al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha affidato una confessione molto intima che riguarda la sua vita sentimentale. La dama del programma di Maria De Filippi, dopo un continuo tira e molla, ha messo una pietra sopra la storia con Giorgio Manetti, con cui, nelle ultime settimane, c'è forte tensione. I due ex fidanzati, in puntata, si stanno ...