Usa | prima stretta su web | nel mirino sesso online

Scandalo Facebook - negli Usa scatta la prima class action : ... fa sapere l'associazione di tutela dei consumatori, dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Agcom circa l'impiego dei dati per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi. '...

Usa - finito l’incubo unabomber : si è fatto esplodere poco prima dell’arresto : USA, finito l’incubo unabomber: si è fatto esplodere poco prima dell’arresto L’uomo, autore di ben cinque attacchi che hanno causato la morte di due persone in Texas, si è fatto esplodere poco prima di essere arrestato.Continua a leggere L’uomo, autore di ben cinque attacchi che hanno causato la morte di due persone in Texas, si […]

San Francisco vieta la vendita di pellicce è la prima grande citta Usa : 'Spero che invieremo un messaggio forte al resto del mondo', ha aggiunto, citato dal San Francisco Chronicle. Alcuni commercianti di San Francisco hanno espresso la loro frustrazione per il voto ...

Borsa di Tokyo oggi chiUsa - è l’equinozio di primavera : Borsa di Tokyo oggi chiusa, è l’equinozio di primavera – La Borsa di Tokyo oggi è rimasta chiusa in occasione dell’equinozio di primavera, una festività... L'articolo Borsa di Tokyo oggi chiusa, è l’equinozio di primavera proviene da Roma Daily News.

Tassi Usa - l'oro si muove in trading range prima del previsto rialzo : I prezzi dell'oro sono sostanzialmente stabili dopo la settimana passata trascorsa in negativo. L'attenzione del mercato, resta concentrato sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve

“Vergogna totale”. Caos assoluto a Ballando con le Stelle : la prima grossa grana per una Milly Carlucci in difficoltà. Fuori dallo studio televisivo si scatena la polemica. E c’è chi accUsa anche la padrona di casa : Accuse in diretta, accesi scambi verbali. E uno strascico che poi è proseguito anche sui social, allargando il numero di personaggi coinvolti nella polemica. Un caso che sta tenendo banco in queste ore e continua ad accendere micce nell’etere quello andato in scena nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il protagonista lui, Ivan Zazzaroni, uno dei giudici chiamati a valutare i concorrenti in gara e assegnare ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Danilo Petrucci : “Che casino in qualifica. Contento della prima fila - sono lì con gomme Usate” : Danilo Petrucci scatterà dalla terza posizione nel GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Il pilota della Ducati ha conquistato la prima fila e partirà alle spalle di Zarco e Marquez, motivato a lottare per il podio. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un bel casino. Durante la prima uscita c’era tanta gente e non volevo tirarli. Non ho scaldato la gomme. Poi ho provato ad uscire da ...